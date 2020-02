Baldur’s Gate 3 oficjalnie zaprezentowane. Na ten moment fani czekali 20 lat

Druga część Wrót Baldura miała swoją premierę w 2000 roku. Ukochana przez graczy seria stała się następnie ofiarą zmiany zainteresowań deweloperów, którzy woleli skoncentrować się na tworzeniu tytułów mających większy potencjał sprzedażowy.

Osoby wspominające Baldur’s Gate z rozrzewnieniem mogły co prawda doprowadzać się do łez dzięki odświeżonym wersjom Wrót Baldura i innych cRPG ze starych, dobrych czasów, które zostały pod koniec 2019 roku wydane na konsole, jednak podsycało to tylko niedosyt i chęć pojawienia się w świecie AD&D w nowej przygodzie.

Tęsknotę za Baldur’s Gate zauważyło studio Larian, twórcy uznawanej przez fanów za objawienie serii Divinity: Original. Podczas PX East pokazano po raz pierwszy, jak wygląda rozgrywka. Postać prowadzona przez szefa studia zginęła w kilka minut.

Baldur’s Gate 3 – film wprowadzający oraz prezentacja rozgrywki

Baldur’s Gate 3 zaczyna się w bardzo niepokojący sposób. W jednym krótkim filmie pokazano, że w grze zmagać się będziemy z problemami zarówno osobistymi, jak i ogólnoświatowymi.

Szef Larian Studios ostrzegł, że prezentowany na PAX East Baldur’s Gate 3 to bardzo wczesna wersja gry, w której wiele rzeczy może jeszcze nie działać do końca tak, jak chcieliby tego programiści. Rzeczywiście, podczas prezentacji rozgrywki nie obyło się bez kilku momentów, które w ukończonym tytule nie mają prawa się pojawić.

Jednym z problemów buł fakt, że nie działał system zapisu gry. W związku z tym tytuł trzeba było uruchomić od początku po śmierci prowadzonej postaci. Na szczęście doszło do tego na samym początku prezentacji.

Wprawne oczy graczy natychmiast wyłapało uderzające podobieństwo Baldur’s Gate 3 do Divinity: Original Sin II. Wygląda na to, że Larian postanowił po prostu przerobić nieco posiadany już silnik i zbudować na nim osadzoną w świecie Wrót Baldura historię.

