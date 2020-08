Mamy banknoty z Królami Polski, teraz NBP postanowiło uhonorować również tragicznie zmarłego prezydenta. Jak podaje PAP, Narodowy Bank Polski planuje w 2021 roku wyemitować banknot kolekcjonerski z byłym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim “Warto być Polakiem”.

Banknot z Lechem Kaczyńskim "Warto być Polakiem". NBP podało nominał

Planowana wartość nominalna banknotu wynosi 20 złotych, a termin wejścia do obiegu to listopad 2021 roku. Szacunkowa wielkość emisji - do 60 tys. sztuk. W komunikacie NBP czytamy:

" Wśród nowych monet i banknotów kolekcjonerskich znajdują się m.in. kontynuacja serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni i Wielcy polscy ekonomiści, moneta 'Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę', banknot 'Warto być Polakiem' upamiętniający Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego oraz srebrna moneta 'Pamięci ofiar stanu wojennego'. "

Lech Kaczyński w 2005 r. został wybrany na urząd Prezydenta RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, którym udawał się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wraz z nim zginęła jego żona i 94 pasażerów, w tym wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych oraz środowisk związanych z pamięcią o zbrodni katyńskiej.

Zobacz także: Czy pomnik smoleński w Warszawie został zainspirowany okładką metalowego albumu?