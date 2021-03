To naprawdę dzieło Banksy'ego. Artysta pokazał kulisy powstania muralu na murze więzienia [WIDEO]

Na początku marca 2021 na murze opuszczonego więzienia Reading pojawił się mural przedstawiający uciekiniera, który wisi na linie zakończonej maszyną do pisania. Pojawiły się głosy, że za dzieło odpowiada Banksy, którego styl jest już bardzo charakterystyczny. Kilka dni po pojawieniu się grafiki, artysta rzeczywiście potwierdził, że jest autorem muralu.

Banksy pokazał kulisy powstania muralu na murze więzienia [WIDEO]

To właśnie w tym więzieniu przebywał irlandzki poeta Oscar Wilde skazany za "przestępstwa homoseksualne. Artysta spędził tam 2 lata, a po wyjściu napisał wiersz "The Ballad of Reading Goal". Banksy postanowił pokazać kulisy powstawania muralu na murach więzienia, które ma zostać sprzedane deweloperowi. Zobaczcie artystę w akcji!

Więzienie zostało zamknięte w 2013 roku i brytyjski rząd liczy na sprzedaż budynku deweloperowi, który stworzy w tym miejscu osiedle mieszkań. Brytyjscy artyści nie chcą się na to zgodzić i uważają, że więzienie powinno stać się miejscem kultury. Banksy tworząc mural na murze więzienia pokazał, że wspiera te głosy.

Jak podaje noizz.pl, władze miasta cieszą się, że Banksy zaangażował się w walkę o opuszczone więzienie:

Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie na więziennych murach pojawiła się nowa praca Banksy’ego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Ministerstwo Sprawiedliwości, do którego należy ziemia, na której wybudowano więzienie, zdecyduje się nie oddawać budynku w ręce dewelopera.

Ministerstwo obiecało przyjrzeć się sprawie i w ciągu najbliższych miesięcy zapadnie decyzja dotycząca przyszłości więzienia.