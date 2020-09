Banksy przegrał proces o prawa do własnej pracy. Wszystko przez jego anonimowość

Banksy to pseudonim jednego z najpopularniejszych artystów zajmujących się street artem na świecie. Przez ostatnie lata wielu próbowało zdemaskować twórcę, który od początku swojej działalności stara się pozostać anonimowy. Chociaż teorii na temat tożsamości Banksy'ego powstało już wiele, oficjalnie dane streetartowca nadal nie zostały potwierdzone. Okazuje się, że artysta ma z tego powodu na pozór absurdalne problemy.

Zgodnie z decyzją Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Banksy nie ma praw do swoich dzieł. Brytyjski artysta przez zachowanie anonimowości, stracił decyzyjność w sprawie własnych prac. Specjaliści zastanawiają się czy decyzja nie otworzy furtki tym, którzy chcą kopiować twórcę i wykorzystywać jego pomysły.

Jak czytamy na tvn24.pl, prawo autorskie przewiduje ochronę twórczości indywidualnej. W przypadku anonimowego twórcy, nie ma o takim zjawisku mowy. Specjalistka w tym zakresie, Agnieszka Wiercińska-Krużewska w rozmowie z portalem podkreśla:

"

Według urzędu jeśli ktoś, tak jak Banksy, ukrywa tożsamość, to automatycznie rezygnuje z pewnych praw. I jeśli nie spienięża swoich znaków towarowych, to może to zrobić ktoś inny. "