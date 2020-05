Banksy stworzył dzieło nawiązujące do koronawirusa. Tym razem twórca działał inaczej niż zwykle

Brytyjski artysta zajmujący się street artem, Banksy - to najpopularniejszy na świecie twórca w swojej dziedzinie. Jego dzieła najczęściej nawiązują do aktualnych wydarzeń politcznych i społecznych, co sprawia, że świetnie wpisują się w panoramę wielkich miast. Artysta wykorzystuje w swoich pracach technikę szablonową i łączy ją z graffiti. W ostatnich latach Banksy stworzył między innymi mural z okazji Walentynek, kontrowersyjną szopkę bożonarodzeniową oraz dokonał zniszczenia "Dziewczynki z balonikiem" podczas jednej z aukcji.

Banksy z nowym dziełem nawiązującym do koronawirusa

Artysta nie pozostaje także obojętny na szalejącą od miesięcy pandemię koronawirusa. Banksy zmienił swój styl działania i namalował mural w korytarzu szpitala Southampton.

Tajemniczy obraz nie powstał jak cała reszta w ukryciu czy pod osłoną nocy. Twórcy nie zależało już na pozostaniu anonimowym. Tym razem skontaktował się on z kierownictwem szpitala i podjął decyzję o namalowaniu dzieła wspólnie z pracownikami placówki.

Posłuchaj podcastu

Na ścianie brytyjskiego szpitala pojawił się mały chłopiec w ogrodniczkach, któremu znudziły się dotychczasowe zabawki przedstawiające superbohaterów. Figurki Batmana i Spidermana smutno wystają z pełnego kosza na śmieci, wykrzywione w nienaturalnych pozach. Malec znalazł sobie nowego idola, którego podobiznę trzyma w ręce i na którego kieruje wzrok pełen podziwu. Dziecko bawi się lalką prezentującą pielęgniarkę. Figurka układa ręce w typowej superbohaterskiej pozie, a jej plecy zdobi peleryna nawiązująca do komiksowych postaci.

Jak donosi RMF FM, jesienią tego roku obraz zostanie wystawiony na aukcji. Pieniądze, które przeznaczy na zakup szczęśliwy kolekcjoner zostaną przekazane brytyjskiej służbie zdrowia.

Jedna z pielęgniarek szpitala w Southampton, którą zacytowało radio, stwierdziła: