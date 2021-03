Banksy, jeden z najsłynniejszych streetartowych artystów, nadal zaskakuje. Na murze brytyjskiego więzienia pojawił się mural przedstawiający uciekającego więźnia. Czy to dzieło Banksy'ego? Styl oraz polityczny przekaz dzieła wskazuje, że to właśnie on może być autorem graffiti.

Banksy stworzył mural na murze więzienia? Przestawia poetę skazanego za "przestępstwa homoseksualne"

Jak podaje CNN, mural powstał na murze nieczynnego więzienia Reading, w którym kiedyś przebywał irlandzki poeta Oscar Wilde. Prawdopodobnie mural przedstawia właśnie artystę, który był w tym więzieniu od 1895 do 1897 roku. Skazano go za "przestępstwa homoseksualne".

Na muralu widać więźnia uciekającego po linie zakończonej maszyną do pisania. Wiersz "The Ballad of Reading Goal" Oscara Wilde'a dotyczy okresu spędzonego w więzieniu oraz systemu penitencjarnego.

Jak na razie nie wiadomo, czy Banksy jest na pewno autorem muralu, ale patrząc na styl oraz tematykę grafiki można przypuszczać, że za muralem stoi właśnie anonimowy, brytyjski artysta. Więzienie jest zamknięte od 2013 roku i obecnie budynek jest wystawiony na sprzedaż. Artyści i lokalni działacze nie chcą, by w tym miejscu powstało kolejne budynki mieszkalne. Chcą budynek wykorzystać jako ośrodek sztuki.