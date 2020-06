Banksy stworzył nowe dzieło wspierając ruch Black Lives Matter: "To jest problem białych"

Jak podaje PAP, w sobotę 6 czerwca2020, brytyjski artysta street artowy Banksy opublikował nowe dzieło, które zainspirowane zostało śmiercią George'a Floyda. W ten sposób twórca wyraża poparcie dla ruchu Black Lives Matter.

Artysta podzielił się swoim dziełem na Instagramie. Przedstawia ono kwiaty i świece złożone pod portretem anonimowej czarnej postaci. Od jedynej nadal płonącej świecy zaczyna się palić zawieszona powyżej flaga Stanów Zjednoczonych.

Do dzieła został dodany komentarz:

"

Na początku pomyślałem, że powinienem po prostu zamknąć się i posłuchać w tej sprawie czarnoskórych. Ale dlaczego miałbym tak to robić? To nie jest ich problem, tylko mój. System zawodzi ludzi o kolorze skóry innym niż biały. Biały system. Jak pęknięta rura zalewająca mieszkanie ludzi mieszkających na dole. Awaria systemu sprawia, że ich życie jest nieszczęśliwe, ale to nie do nich należy przeprowadzenie naprawy. Nie są w stanie tego zrobić. Nikt nie wpuszcza ich do mieszkania na górze. To jest problem białych. A jeśli biali ludzie go nie rozwiążą, ktoś będzie musiał wejść na górę i wyważyć drzwi. "