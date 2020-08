Banksy ufundował misję ratunkową dla uchodźców. Ocalono już 100 osób

Banksy ufundował różową łódkę, która miała za zadanie uratować uchodźców z północnej Afryki, którzy zmierzali do Europy. Około 30 metrowy jacht nosi nazwę The Louise Michel i został nazwany na cześć XIX-wiecznego francuskiego anarchisty.

Banksy pomógł w finansowaniu misji dla uchodźców

Oczywiście Banksy nie byłby sobą, gdyby nie przerobił łodzi po swojemu - jacht jest więc przystrojony w rysunek dziewczynki w kamizelce ratunkowej, która przytula się do boi w kształcie serca.

Jak podaje The Guardian, The Louise Michel wystartował z Hiszpanii 18 sierpnia 2020 roku i odegrał kluczową rolę w uratowaniu 89 osób (wśród nich kobiet i dzieci), którzy próbowali przepłynąć trasę zwykłym pontonem. Misja ratunkowa odbyła się 27 sierpnia.

Według informacji brytyjskiej gazety, łódź jest obecnie w centrum Morza Śródziemnego, gdzie pomogła dwóm innym załogom w ich misjach ratunkowych. Łącznie ocalono 105 osób.

Banksy pomógł sfinansować misję w 2019 roku, kiedy to wysłał maila do Pii Klemp, byłej kapitan morskiej, która pomogła uratować tysiące osób. Jak czytamy w mailu (opublikowanym przez The Guardian):

" Cześć Pia, słyszałem o twojej historii w gazetach. Dla mnie jesteś kozakiem. Jestem artystą z Wielkiej Brytanii i zrobiłem parę dzieł na temat migrantów, więc nie mogę za bardzo trzymać pieniędzy w kieszeni. Czy możecie ich użyć do kupienia łodzi, czy coś? Daj mi znać. Dobra robota. Banksy. "

Załogą The Louise Michel było 10 osób pochodzących z różnorodnych kultur i wierzeń. Łączyło ich jednak jedno - bycie antyrasistami, którzy mają silną potrzebę pomocy innym.