Barbara Krafftówna nie żyje. Aktorka miała 93 lata

Legendarna aktorka teatralna i filmowa, Barbara Krafftówna, zmarła w wieku 93 lat. O śmierci gwiazdy poinformował w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich.

- czytamy w poście.

Przyczyny śmierci aktorki nie jest znana. Jak donosił "Super Express" pod koniec listopada artystka miała koronowirusa. Sprawę skomentował dla Onetu prezes ZASP Krzysztof Szuster:

Miała podejrzenie, ale nie mamy pewności, czy była zakażona. Bardzo się baliśmy, na szczęście wszystko jest w porządku. Każdy, kto w czasie COVID-19 trafia do Skolimowa, musi przejść kwarantannę, bez względu na to, czy jest to członek zarządu, czy prezes. Dziś taką kwarantannę kończy i zostanie przeniesiona do swojego ulubionego pokoju.