Nie żyje legenda kina grozy, Barbara Shelley. Grała też w serialach "Dr Who" i "Święty"

Barbara Shelley to osoba, której nie trzeba przedstawiać fanom klasyki horroru. Aktorka była jedną z największych gwiazd studia Hammer, pierwszej wytwórni Hollywood specjalizującej się w produkcji filmów o Drakuli, Frankensteinie i innych słynnych monstrach. W późniejszych latach grała też w znanych serialach telewizyjnych, m.in. "Dr Who", "Świętym", "Rewolwerze i meloniku". Zmarła w wieku 88 lat w wyniku powikłań po COVID-19.

Barbara Shelley - legenda kina grozy

Barbara Shelley urodziła się jako Barbara Kowin 13 lutego 1932 roku w Wielkiej Brytanii. Swoją karierę zaczynała w połowie lat 50. XX wieku we włoskich filmach kostiumowych. Po powrocie do Anglii związała się ze studiem Hammer, słynącym z produkcji horrorów. I to właśnie ta wytwórnia przyniosła jej nieśmiertelność.

Nazwisko Shelley przybrała prawdopodobnie na cześć prekursorki powieści grozy, twórczyni Frankensteina, Mary Shelley. W latach 60. została okrzyknięta "Królową Hammera", grając główne role żeńskie w produkcjach takich jak: "Wioska przeklętych", "Gorgona", "Rasputin: Szalony zakonnik" czy "Quatermass i studnia". Jedną z najsłynniejszych kreacji, jakie stworzyła, była postać Helen Kent, którą zagrała w filmie "Drakula: Książę Ciemności" u boku Christophera Lee. Aktorka w wywiadzie po latach wspominała:

Hammer był dla mnie jak rodzina, bardzo utalentowana rodzina... z cudowną atmosferą na planie i cudownym poczuciem humoru. Barbara Shelley

Z końcem lat 60. XX wieku, kiedy jej filmowa kariera zaczęła przygasać, coraz częściej pojawiała się na małym ekranie. Zagrała m.in. w serialach "Święty", "Rewolwer i melonik" oraz "Dr Who", a także w starych wersjach produkcji "Kryptonim U.N.C.L.E." (1965), "Duma i uprzedzenie" (1980) czy "The Borgias" (1981). Jej ostatni występ w serialu odbył się w 1989 roku. Zagrała w miniserii "The Dark Angel" u boku Petera O'Toole'a.

Barbara Shelley - co było przyczyną śmierci aktorki?

Barbara Shelley zmarła wskutek komplikacji związanych z COVID-19. O śmierci aktorki poinformował jej agent, Thomas Bowington. Jak podał w rozmowie z Press Association, koronawirusem zaraziła się podczas wizyty kontrolnej w szpitalu.