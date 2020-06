Barbra Streisand spełniła marzenie córki George'a Floyda. Dziewczynka stała się właścicielką akcji Disneya

Nazwisko George'a Floyda zamordowanego przez policjanta w Stanach Zjednoczonych nie schodzi z ust całego świata. W USA protestujący wyszli na ulicę, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec wszelkim przejawom rasizmu. Floyd stał się symbolem dyskryminacji rasowej. Mężczyzna osierocił 6-letnią córeczkę Giannę.

Barbra Streisand podarowała córce Floyda akcje Disneya

O rodzinie Floydów usłyszała między innymi Barbra Streisand, która zdecydowała się na miły gest w stronę dziewczynki. Pewnie znaczna część maluchów, które wychowały się na bajkach Disneya wyobrażała sobie, że jest częścią ogromnej firmy i ma wpływ na wielkie baśniowe produkcje. Piosenkarka postanowiła po części spełnić dziecięce marzenie i obdarowała Giannę niecodziennym podarunkiem.

6-latka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym trzyma certyfikat. Jest on dowodem na posiadanie przez dziewczynkę udziałów w firmie Disneya. Gianna podziękowała w podpisie gwieździe za wyjątkowy prezent:

" Dziękuję Barbrze Streisand za paczkę. Jestem teraz posiadaczką akcji Disneya. Dziękuję. "

Oprócz tego 10-krotna zdobywczyni Grammy ofiarowała małej Giannie dwa swoje albumy studyjne: 'My Name Is Barbra" oraz "Color Me Barbra" z 1965 i 1966 roku.

Jak podaje Business Insider, akcje wytwórni Disneya kosztują obecnie około 115 dolarów. Przed pandemią koronawirusa były droższe - ich cena oscylowała wokół 140-150 dolarów. Nie wiemy, ile Streisand zapłaciła za swój upominek oraz czy prezent od piosenkarki był symboliczny i zawierał np. jedną akcję, czy może było ich więcej.

Piosenkarka to niejedyna gwiazda, która postanowiła pocieszyć 6-latkę w trudnych dla niej chwilach. Również raper Kanye West wsparł finansowo Giannę po śmierci jej ojca. Założył dla niej fundusz, który pokryje koszt jej studiów na uczelni Texas Southern University, jeśli się na nie zdecyduje.