BarkaChallenge na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Polscy muzycy podjęli kolejne wyzwanie

Akcja #hot16challenge w krótkim czasie stała się hitem internetu. W wyzwaniu wzięły już udział osoby ze środowisk nie tylko muzycznych, ale też aktorzy, celebryci, politycy czy youtuberzy. Czelendże w ostatnich latach są bardzo popularną formą wypowiedzi przyjętej przez twórców. Dzięki ostatniej akcji udało się zebrać przeszło milion złotych na walkę z koronawirusem.

Raperskie wyzwanie stało się inspiracją dla polskich wokalistów, którzy chcieli uczcić urodziny Jana Pawła II. Papież Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku co oznacza, że gdyby nadal żył, skończyłby właśnie 100 lat. Ten okrągły jubileusz stał się pretekstem do kolejnej internetowej akcji - #BarkaChallenge.

Grono polskich muzyków, w którym znalazł się Sebastian Karpiel-Bułecka, Rafał Brzozowski, Andrzej Krzeptowski, Edyta Golec, Gabriela Szyszka, Izabela Szafrańska czy zespół Halny zaśpiewało ulubiony utwór Jana Pawła II.

Wideo zapowiada krótki opis, który informuje nas między innymi, dlaczego artyści zdecydowali się na wspólne zaśpiewanie "Barki" i kto "nominował" ich do tego zadania:

"

#barkachallenge to zupełnie inny challenge niż wszystkie do tej pory, to jest dobrowolny challenge, do którego zaprasza nas sam Jezus , za pośrednictwem naszego ukochanego Ojca Świętego. Zapraszamy wszystkich, którym podoba się nasza inicjatywa do wspólnego rejsu i przedstawiania swoich pomysłów na przekaz swojej miłości do Jezusa. "