"Batman" Tima Burtona powraca po latach. Fani starych filmów DC będą zadowoleni

Coś dla miłośników kultowych filmów o Batmanie i Supermanie. Wydawnictwo DC zapowiedziało debiut dwóch nowych komiksów, które mają poszerzać światy znane z produkcji z Michaelem Keatonem i Christopherem Reeve'em w rolach głównych.

"Batman '89" i "Superman '78" - nowe komiksy DC

Zanim nastąpiła moda na superbohaterów, Hollywood próbowało różnych podejść do adaptacji słynnych komiksów DC. Szlaki dużym kinowym produkcjom przetarły tak naprawdę dwie serie - "Superman", w którego wcielił się Christopher Reeve i "Batman" Tima Burtona.

Dzięki inicjatywie DC obie wersje herosów powrócą niebawem w nowych przygodach na kartach komiksów. Wydawnictwo ogłosiło bowiem start dwóch nowych pozycji - "Superman '78" i "Batman '89". Roczniki w tytułach odnoszą się oczywiście do wcześniej wspomnianych produkcji filmowych.

To nie pierwsza tego typu próba kontynuacji klasycznej adaptacji komiksowego tytułu DC. W 2013 roku wydano bowiem serię "Batman '66", która podejmowała wątki ze słynnego serialu z lat 60. z Adamem Westem w roli Mrocznego Rycerza. Niedługo miłośnicy starych filmów o Batmanie i Supermanie będą mieli okazję ponownie śledzić ich przygody za sprawą Sama Hamma (który był współautorem scenariusza do "Batmanów" Burtona) i Joe Quinonesa oraz Roberta Vendittiego i Wilfredo Torresa. W sieci pojawiły się oficjalne opisy fabuł nowych serii.

Scenarzysta Sam Hamm ("Batman", "Powrót Batmana") i rysownik Joe Quinones (Dial H for Hero) będą kontynuować pokręcone przygody Mrocznego Rycerza z przełomowych klasycznych filmów Tima Burtona o Batmanie, aby wciągnąć kilka wątków pozostawionych przez słynnego reżysera. Gotycka, choć wciąż zakorzeniona w poczuciu realizmu mentalność świata przedstawionego, pomogła wielu fanom DC z całego globu poznać zetknąć się po raz pierwszy z Gotham Mrocznego Rycerza. W nowym komiksie "Batman '89" Hamm i Quinones zapoczątkują powrót Seliny Kyle/Catwoman i zaprezentują zupełnie nowego Robina! Co więcej, Quinones ma już wizję Harveya Denta/Two-face'a, która jest tak bliska filmowej magii, jak tylko potrafi komiks!

Oryginalny scenarzysta pracujący przy filmach Burtona rozwinie więc pewne wątki, które pozostały bez odpowiedzi. Co ciekawe czytelnicy nie tylko zobaczą ponownie dobrze znane postaci, wzorowane na filmowych aktorach, ale również nowych bohaterów, których zabrakło w produkcjach sprzed ponad 30 lat. Nie tylko poznamy nowego Robina, ale również Two-Face'a. Oboje rysunkowe postacie prawdopodobnie będą przypominały aktorów z lat 90., którzy potencjalnie mogli wystąpić w serii Burtona.

Zgodnie z planami DC dotyczącymi "Batmana '89", Rob Venditti ("Hawkman") i Wilfredo Torres ("Batman '66") będą współpracować nad "Supermanem '78", opowiadając historie osadzone w świecie Richarda Donnera i Christophera Reevesa stworzonym w filmie "Superman". W "Superman '78" przechodnie ponownie będą zdumieni i zachwyceni umiejętnościami Supermana, a Lois Lane, (jeszcze!) nie będzie wiedzieć, że Clark Kent jest potajemnie Supermanem. Czysty dreszczyk emocji związany z widokiem człowieka, który lata, wysoko skacze lub zatrzymuje pocisk piersią, zostanie odzwierciedlony w tym samym medium, w którym Superman zadebiutował! W "Superman '78" Venditti i Torres zainspirowani klasycznym, ponadczasowym stylem opowiadania Donnera, pokażą fanom, że człowiek naprawdę może latać.

W przeciwieństwie do "Batmana '89" komiksowa kontynuacja filmu Richarda Donnera rozegra się przed wydarzeniami z części drugiej. Dostaniemy więc sporo dopowiedzeń fabuły oryginalnej przełomowej superbohaterskiej produkcji, która przez lata była kanonem tego typu historii filmowych.

"Batman '89" i "Superman '78" - kiedy premiera?

DC zafunduje fanom dawnych filmów superbohaterskich nietypową podróż w czasie już 27 czerwca 2021 roku. To właśnie wtedy do sprzedaży trafią pierwsze numery nowych komiksów. Obie serie ukażą się w ramach programu DC Digital First, który ma na celu rozbudowywanie światów wydawnictwa rozgrywających się oryginalnie poza komisowymi uniwersami.