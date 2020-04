"Batman" jeździ Batmobilem po Meksyku i zachęca do siedzenia w domach [WIDEO]

Pewien cosplayer Batmana przejeżdża się w swoim Batmobilu po ulicach Meksyku i zachęca mieszkańców do przestrzegania obostrzeń oraz pozostawania w domach. Portal Telediario zdołał przeprowadzić wywiad z Zamaskowanym Krzyżowcem, gdzie zapytano go, dlaczego postanowił się na misję akurat teraz. Mroczny Rycerz wyjawił, że robi to, by zwrócić uwagę na prawdziwy problem obecnych czasów, czyli epidemię koronawirusa.

Batman zachęca Meksykanów do siedzenia w domach

Niestety, w okolicach było całkiem sporo osób, które nie tylko usłyszało przekaz Batmana, ale także zdołało nakręcić wideo z nim w roli głównej. Jak przyznał w rozmowie z Telediario, sam zbyt dużo nie zdziała, ale każda cegiełka jest ważna:

" Dzisiaj widziałem całe rodziny z dziećmi, chociaż rząd powiedział ludziom, że powinni zostali zostać w domu... Wciąż widzimy obywateli chodzących po ulicach, jakby nic się nie działo. Nie mogę rozwiązać tego problemu sam, dlatego zamierzam zadzwonić do Nuevo Leon, żeby dołączyli do mnie i innych superbohaterów. Siedźcie w domach. Rozumiem, że sytuacja jest skomplikowana, że ludzie są zdesperowani, że jest gorąco. Ale włączcie telewizor, spędźcie czas z rodzinami w domach, wykorzystajcie ten czas. "

Nuevo Leon to stan, w którym leży Monterrey. Władze właśnie wprowadziły kolejne obostrzenia wobec poruszania się po mieście. Do tego zbliżają się Święta Wielkanocne, co również może być ogromnym problemem dla wszystkich katolickich państw. Dlatego też Batman wspomniał o Nuevo Leon w swojej wypowiedzi.

Cóż, zobaczcie wideo z meksykańskim Batmanem w roli głównej: