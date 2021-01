Bernie Sanders podbija internet. Senator wykorzystał popularność memów, by pomóc potrzebującym

Zdjęcie senatora Berniego Sandersa wykonane podczas uroczystości w Kapitolu obiegło internet w błyskawicznym tempie. Polityk postanowił to wykorzystać by pomóc najbardziej potrzebującym.

Senator Bernie Sanders skradł inauguracyjne show Joe Bidena. Zdjęcie 79-letniego demokraty w za dużych rękawicach skradło serca internautów i stało się obiektem ogromnego zainteresowania. Sam zainteresowany postanowił wykorzystać pięć minut oszałamiającej sławy w celach charytatywnych.

Bernie Sanders podbija internet

Mimo, że ceremonię inauguracji prezydentury Joe Bidena uświetniły takie gwiazdy jak Lady Gaga czy Jennifer Lopez media i internauci zachwycili się niemal osiemdziesięcioletnim mężczyzną, który skutecznie utrzymywał społeczny dystans grzejąc ręce w za dużych, wzorzystych rękawiczkach.

Demokratyczny senator ze stanu Vermont Bernie Sanders i jego wielkie wełniane rękawice stali się bohaterami niezliczonej ilości internetowych memów.

Bernie Sanders sprzedaje ubrania ze słynnym zdjęciem z inauguracji

Bernie Sanders postanowił wykorzystać moment sławy, by pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Senator zlecił wyprodukowanie bluz i koszulek, z jego kultowym zdjęciem z inauguracji. Dochód z ich sprzedaży ma trafić na cele charytatywne. Koszt jednej sztuki to od 27 do 45 dolarów.

Sanders zapowiedział, że przekaże pieniądze na program Meals on Wheels (dosłownie posiłki na kółkach), w ramach którego ciepłe posiłki rozwożone są do szczególnie potrzebujących mieszkańców Vermont. Program działa od 1972 roku a do dziś powstało w Stanach Zjednoczonych tysiące jego oddziałów. Bluzy i koszulki z miejsca stały się jednym z najbardziej pożądanych hitów modowych. Bernie Sanders sprzedaje je poprzez stronę berniesanders.com

Ze względu na ogromny popyt na ten przedmiot, twoja bluza zostanie dostarczona w ciągu od trzech do sześciu tygodni.

- czytamy w opisie produktu.

Jesteśmy zdumieni wsparciem dla naszego Meals on Wheels przez Berniego Sandersa i tylu ludzi z całego kraju.

- czytamy na Twitterze organizacji Age Well, największego dostawcy Meals on Wheels w Vermoncie.

To wspaniały prezent i nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni

- powiedziała stacji CNN prezes Age Well Jane Catton.

Historia jednego zdjęcia

Autorem zdjęcia jest współpracujący z agencją AFP Brendan Smialowski. Co ciekawe fotograf uważa, że zdjęcie nie należy do najbardziej udanych. Bernie Sanders siedzi na nim na składanym krześle. Ubrany jest w brązową parkę oraz za duże, wełniane rękawice. Jak twierdzą internauci senator wygląda na nim na nieco obrażonego.

W Vermont coś wiemy na temat zimna i moda za bardzo nas nie obchodzi

- skomentował bohater fotki w wywiadzie dla stacji CBS.

Kultowe rękawice

Jak wyjaśnia dziennikarka Ruby Cramer, senator otrzymał kultowe rękawice ponad dwa lata temu od nauczycielki Jen Ellis.

Rękawice zrobione są z wełny pochodzącej ze starych, używanych swetrów i są podszyte polarem wykonanym z włókien z butelek z recyklingu.

Zobacz również: Mieszkał na strychu bez wiedzy właścicielki. Przerażająca prawdziwa historia z Queensland