Beyond The Wall - gra ze świata "Gry o tron" dostępna już za darmo. Na czym polega?

Tęsknicie za krainą Westeros? Nie podobał wam się sposób, w jaki rozprawiono się z armią Nocnego Króla w serialowej adaptacji "Pieśni Lodu i Ognia"? Teraz macie szansę rozegrać starcie z Białymi Wędrowcami na własną rękę. Wszystko dzięki grze Game of Thrones Beyond The Wall, która właśnie zadebiutowała.

Beyond The Wall - gra ze świata "Gry o tron" dostępna jest już za darmo

Game of Thrones Beyond The Wall jest turowym RPG-iem z elementami strategii, którego akcja rozpoczyna się 48 godzin przed wydarzeniami z serialu "Gra o tron". Naszym podstawowym zadaniem jest tutaj obrona Siedmiu Królestw przed inwazją armii umarłych, dowodzonej przez Nocnego Króla. Jest to gra licencjonowana i spotkamy w niej postacie takie jak Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister czy Melisandre. Mamy też możliwość zmierzenia się z innymi graczami w trybie pvp.

Oto oficjalny opis gry Game of Thrones Beyond The Wall:

" Poprowadź Nocną Straż w oryginalnej historii ze świata "Gry o tron". Wykorzystaj moce Czardrzew by zagrać takimi postaciami jak Jon Snow, Melisandre czy Daenerys Targaryen. 48 godzin przed startem wydarzeń z serialowej "Gry o tron" Lord Dowódca Brynden Rivers, znany lepiej jako Bloodraven, wyruszył za Mur i zaginął. Teraz przyszła twoja kolej, by dowodzić Nocną Strażą. "

Gra dostępna jest zupełnie za darmo dla użytkowników systemu iOS na smartfonach i tabletach. Użytkownicy Androida muszą poczekać jeszcze tydzień - Game of Thrones Beyond The Wall dostępna będzie dla nich od 3 kwietnia 2020 roku.

