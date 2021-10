Biblijna przepowiednia na 2022. Zderzenie dwóch gwiazd spowoduje koniec świata?

Temat przepowiadania przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji. Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata - z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach.

Również od tysiącleci prorocy regularnie dostarczają światu nowych informacji wraz z konkretną datą końca świata. Zwolennicy teorii spiskowych przekazują wiadomości dalej, wprowadzając chaos i przerażenie. Wielu proroków, mówi jasno, że termin końca świata zapisany jest w Biblii. Słynny francuski jasnowidz w swoich przepowiedniach zdradził podobno, czego możemy się go spodziewać w 2022 roku. Zjawisko, które ma dać kres ludzkości, zostało nazwane Boom Star.

Już w 2013 roku zespół astronomów w składzie Larry Molnar (Calvin College), Karen Kinemuchi (Apache Point Observatory) i Henry Kobulnicky (University of Wyoming), obliczył, że około 2022 roku zderzające się gwiazdy oświetlą nocne niebo. Zdaniem badaczy para gwiazd z konstelacji Cygnusa połaczy się w jedno. Skutkiem tego będzie ogromna eksplozja. Oddalona o 1800 lat świetlnych od Ziemi, KIC 9832227 stanie się na krótki moment jednym z najjaśniejszych obiektów na naszym niebie. Zdarzenie spowoduje potężny czerwony blask, a następnie powstanie jedna gigantyczna gwiazda.

Zdaniem rabina Josefa Bergera wraz z nadejściem nowej gwiazdy nadejdzie Mesjasz, bowiem pojawi się on na Ziemi wraz z narodzinami nowej, potężnej gwiazdy. Rabin powołuje się na proroctwo z Księgi Liczb:

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta.