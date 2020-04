Biedronka organizuje własny długi weekend. 60 godzin okazji i promocji

Epidemia COVID-19 zmieniła kompletnie nasz świat. Widać to chociażby po tym, jak problematyczne stało się robienie zakupów. Żeby dostać się do najpopularniejszych sieci sklepów trzeba było spędzić długie chwile w kolejkach. Wyprawa po sprawunku pozwalała poczuć się jak bohater filmu postapokaliptycznego, szczególnie gdy po dostaniu się do środka chciało się kupić papier toaletowy, kasze lub makarony.

Biedronka zauważyła ten problem jako pierwsza i ogłosiła, że część sklepów będzie czynna 24 godziny na dobę. Dzięki temu nocne marki mogły udać się na zakupy, nie ryzykując natknięcia się na żądne dostania się do sklepu tłumy.

Wygląd na to, że taka formuła spodobała się klientom, gdyż sieć sklepów co chwila wraca do nocnych akcji. Najbardziej spektakularna zakładała sprzedawania przez noc wszystkich produktów w cenie pomniejszonej o wartość VAT.

Wczesny długi weekend w Biedronce nie przyniesie tak dużych rabatów, jednak łowcy okazji znajdą kilka interesujących powodów, żeby noc zamiast w łóżku spędzić w sklepie.

Długi weekend w Biedronce. Sklepu będą czynne 60 godzin bez przerwy

2 500 sklepów Biedronki, które otworzyły się o poranku 24 kwietnia 2020 będzie funkcjonować bez przerwy do godzi. 21:00 (a czasami nawet dłużej) w niedzielę, 26 kwietnia 2020. Podczas nocy tego długiego weekendu obowiązywać będą następujące promocje:

" W trakcie „Białej Nocy” z piątku na sobotę klienci będą mogli skorzystać z promocji 2+2. Każdy klient, który zakupi 4 różne kosmetyki albo 4 różne artykuły przemysłowe lub tekstylia, otrzyma 2 najtańsze produkty za darmo. „Biała Noc” z soboty na niedzielę to z kolei oferta dla tych klientów, którzy kupią 20 różnych produktów, spośród nich 3 otrzymają gratis - możliwe są zwielokrotnienia tego rabatu. Promocji nie podlegają jednak produkty standardowo wyłączane z promocji ze względu na osobne przepisy prawne, takie jak: alkohol, papierosy czy produkty żywienia początkowego oraz torby zakupowe. "

Sieć sklepów już zapowiedziała, że w dniach przed faktycznym długim weekendem można spodziewać się kolejnych promocji mających przygotować do spędzania majówki warunkach izolacji społecznej.

