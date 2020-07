Biedronka wprowadza Biedronkobusy. Będzie wozić klientów na zakupy

Sklep Biedronka to jedna z najpopularniejszych sieci dyskontów w Polsce. Market z uśmiechniętym owadem w logo pojawia się nie tylko w dużych miastach, ale dociera też do lokalizacji o mniejszej liczbie mieszkańców. Pewnie niemal każdy z nas po krótkim zastanowieniu, mógłby wymienić co najmniej 3 sklepy, które znajdują się w okolicach naszych domów.

Biedronka wprowadza Biedronkobusy i będzie wozić klientów

Mimo tak dużej dostępności sklepów, Biedronka po raz kolejny wychodzi naprzeciw swoim klientom. Tym razem dyskont chce przyciągnąć do siebie turystów w Łebie. Sklep postanowił uruchomić specjalną linię autobusową, która zawiezie odwiedzających (i nie tylko!) miasto prosto na zakupy.

Biedronkobus przewiezie każdego, kto potrzebuje zrobić zakupy w znanym dyskoncie za symboliczną złotówkę. Jak czytamy na ding.pl, autobus będzie kursował do połowy sierpnia w porach popołudniowych. W Łebie Biedronka znajduje się poza centrum miasta, dlatego dojechanie na zakupy osób bez samochodu było utrudnione. Aż do teraz.

Oprócz specjalnych pojazdów, Biedronka w sezonie letnim zaoferuje klientom także stoiska z owocami, lodami i chłodnymi napojami. Żeby zrobić w nich zakupy nie trzeba będzie wchodzić do sklepu. Stoiska pojawią się w Mielnie, Ustroniu Morskim, Ustce, Dźwirzynie czy Dziwnowie.

Podjęte decyzje nie wzięły się znikąd. Według statystyk w okresie letnim ruch w nadmorskich sklepach wzrasta nawet o 130 procent.