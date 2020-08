Biedronka z kolejną kolekcją pluszowych zabawek. Jak wygląda Gang Fajniaków?

Biedronka wie, jak zachęcić do większych zakupów swoich klientów. Dyskont wymyślił akcję promocyjną polegającą na zbieraniu naklejek, które można później wymienić na zabawki. Pierwsza seria pluszaków - Gang Świeżaków miał także na celu zachęcenie dzieci do jedzenia warzyw oraz owoców. To właśnie ich postacie przybierały zabawki takiej jak Czosnek Czesiek czy Kalafior Krzysztof.

Gang Fajniaków w Biedronce

Druga akcja zapoznawała najmłodszych ze światem zwierząt. W sklepach pojawił się Gang Słodziaków, w którym mogliśmy znaleźć między innymi Sówkę Zosię czy Lisa Lucka. Od 27 sierpnia Biedronka wprowadza do swojej oferty superbohaterów z Gangu Fajniaków. Tym razem, poza oczywistym wzrostem przychodów, celem dyskontu jest przekazanie najmłodszym jak ważna jest natura oraz że warto o nią dbać.

Biedronka oferuje 10 postaci, 9 z nich jest pozytywnych, a jeden to delikwent, którego powinniśmy zwalczać. W Gangu Fajniaków znaleźli się: Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio, Ważka Wiola i zagrażający przyrodzie Smog Stefek.

Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka i członkini zarządu sieci w oficjalnym oświadczeniu dyskontu wyjaśnia cele akcji.

" Kontynuujemy zapoczątkowaną wiele lat temu dbałość o właściwą rolę warzyw i owoców w diecie najmłodszych i aktywne wspieranie polskiej gospodarki, kładąc przy tym silny nacisk na przyrodę, przy jednoczesnym utrzymaniu formy edukacji poprzez zabawę. To wartości kluczowe dla naszej sieci. Także dlatego, że oznaczają wspólne działanie dla tworzenia dobra i lepszego jutra. Za sprawą akcji "Gang Fajniaków” chcemy podzielić się tymi wartościami z najmłodszym pokoleniem i jego rodzicami. Fajniaki w przystępny sposób pokazują dzieciom, że ekologia jest ważna, odkrywanie przyrody uczy i jest piękne, a wszyscy możemy przy tym pomagać we wzmacnianiu polskiej gospodarki. "

Gang Fajniaków w Biedronce. Jak zdobyć Fajniaka?

Fajniaka można zdobyć za darmo zbierając naklejki przyznawane za zakupy w Biedronce - trzeba w tym celu zebrać 60 naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł.

Warto wiedzieć, że sieć promuje zakup niektórych produktów, przyznając za nie dodatkowe naklejki. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać aż 5 naklejek, a dzięki temu jeszcze szybciej zdobyć wymarzonego pluszaka.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

z kartą Moja Biedronka

co najmniej jednego warzywa lub owocu

produktów z oferty specjalnej

dodatkowy benefit – i jest to nowość w tej akcji Biedronki – przyznawany jest za nabycie produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki

Maciej Łukowski, dyrektor handlowy sieci Biedronka i członek zarządu sieci wyjaśnia, że dodatkowe naklejki będzie można otrzymać za kupno produktów produkowanych lub modyfikowanych w Polsce.