Biedronka zmienia zasady obsługiwania klientów. Priorytetem bezpieczeństwo seniorów

Biedronka stara się chronić przed SARS-CoV-2 wszystkich swoich klientów i pracowników. Godziny funkcjonowania sklepów zostały ograniczone, a do lokali może wejść ograniczona liczba osób, tak by możliwe było zachowywanie bezpiecznej odległości.

Przy wejściu do sklepu pojawił się środek dezynfekcyjny, pozwalający odkazić ręce przed i po zakupach. Podobne rozwiązanie wdrożono także w innych placówkach handlowych.

Biedronka wprowadziła właśnie nowe zasady obsługi klientów, które mają chronić przed niebezpieczeństwem zachorowania na COVID-19 osoby najstarsze. Seniorzy mogą robić zakupy z pierwszeństwem wejścia do sklepu oraz obsługi albo skorzystać z pomocy ochotników dostarczających im sprawunki.

Największą zmianą jest zasada pierwszeństwa wejścia do sklepów osób mających więcej niż 65 lat w pierwszej godzinie otwarcia sklepu Biedronki, a więc zazwyczaj od 8 do 9 rano.

Sieć dla bezpieczeństwa klientów już wcześniej wprowadziła limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach – limity są związane z wielkością danej placówki. Teraz dodatkowo osoby starsze w pierwszej godzinie funkcjonowania sklepu, będą mogły wejść do niego jako pierwsze. Wszystko po to, by przebywały w sklepie jak najkrócej i były przez to jak najmniej narażone na zachorowanie. Biedronka wzmacnia też zalecenia dotyczące priorytetowej obsługi seniorów przy kasie – na prośbę seniora pozostali klienci będą proszeni o przepuszczenie osoby starszej w kolejce. "