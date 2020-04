Biedronka zmienia zasady otwierania sklepów. Do 18 kwietnia będzie łatwiej robić zakupy

Ograniczenia w dostępie do sklepów wynikające z rozporządzenia premiera mocno dają się we znaki kupującym. Wyprawa na zakupy coraz częściej staje się wielogodzinną epopeją, którą w większości spędza się w ogromnych kolejkach przed najpopularniejszymi sieciami sklepów.

Wynika to z wprowadzonej przez rząd zasady, że w sklepie może przebywać 3 razy więcej osób, niż jest w nim kas. Generuje to potężne zatory, przez które kolejki tworzą się praktycznie przez cały czas otwarcia danych lokalizacji.

Widząc, jak dużym problemem staje się możliwość dostania do sklepu, duże sieci podjęły decyzje o interwencyjnym przedłużeniu godzin działania nawet do 24 godzin na dobę, tak by każdy potrzebujący mógł zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Przedłużone godziny miały obowiązywać w Biedronce do 10 kwietnia 2020, sieć sklepów poinformowała jednak właśnie, że z troski o kupujących i pracowników przedłuża je do 18 kwietnia 2020, czyli końca bieżącego tygodnia.

Biedronka przedłuża Akcję 24. Część sklepów czynna całą dobę

Jak zapewnia Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka, decyzja została podjęta z myślą o bezpieczeństwie klientów i pracowników.

" Warto zaznaczyć, że wydłużone godziny otwarcia sklepów nie oznaczają dłuższej pracy zatrudnionych – wciąż pracują oni w systemie zmianowym, w mniejszych zespołach. Jednocześnie, dzięki Akcji 24 pracownicy mają styczność z mniejszą liczbą klientów. "

850 placówek Biedronki w całym kraju czynne będzie 24 godziny na dobę, 1600 zaś będzie dostępna w godzinach 6:00 – 24:00. Jeronimo Martins podkreśla, że wydłużone godziny otwarcia obowiązują w około 80% sklepów. W pozostałych przypadkach nie pozwalają na to przepisy wspólnot mieszkaniowych lub godziny otwarcia centrów handlowych.

Aktualna lista godzin otwarcia wszystkich sklepów Biedronki w całym kraju znajduje się tutaj.

