Bill Cosby chce wyjść wcześniej z więzienia z powodu koronawirusa

Pandemia koronawirusa to poważne zagrożenie dla wielu osób na całym świecie. Skazany za przestępstwa seksualne Bill Cosby postanowił ją wykorzystać, by wrócić wcześniej do domu.

Koronawirus - Bill Cosby chce wyjść wcześniej z więzienia

W 2018 roku Bill Cosby został skazany za napastowanie seksualne pracownicy Temple University. Trafił za to do więzienia na dziesięć lat. Obecnie odbywa wyrok w State Correctional Institution Phoenix nieopodal Filadelfii.

Jak podaje Deadline, przedstawiciel byłego aktora - Andrew Wyatt nalega, by sąd pozwolił jego klientowi odbyć resztę wyroku w areszcie domowym. Argumentem tego stanu rzeczy ma być lęk przed koronawirusem.

" Bardzo martwię się o zdrowie pana Cosby'ego w więzieniu podczas epidemii koronawirusa. Pan Cosby jest niewidomy i w podeszłym wieku. Zawsze musi być eskortowany przez innych więźniów pomagających skazanym. Ci więźniowie mogą paść ofiarami koronawirusa i z łatwością zarazić pana Cosby'ego, kiedy transportują go na wózku inwalidzkim. W dodatku pan Cosby jest w stałym kontakcie ze służbą więzienną, która może przynieść chorobę z zewnątrz do więzienia, potencjalnie narażając pana Cosby'ego na wirusa. Prawnicy pana Cosby'ego rozważają obecnie złożenie dokumentu do sądu o zwolnienie go z więzienia i umieszczenie w areszcie domowym do końca wyroku. Z powodu koronawirusa prawnicy szczegółowo skupiają się na zapewnienia wcześniejszego zwolnienia z więzienia osadzonym w podeszłym wieku, co może być zasadnym argumentem na korzyść pana Coby'ego. "

Wedlug Wyatta 82-letni Cosby na razie czuje się dobrze i nie poddał się testowi na obecność koronawirusa w organizmie.

Czy sąd przychyli się do prośby prawników Billa Coby'ego? O tym przekonamy się wkrótce. Faktem jest, że epidemia COVID-19 dotknęła również więzienia. Jednak jak podaje Variety, na razie żaden z pracowników czy osadzonych w wiezieniach na terenie Pensylwanii nie został zdiagnozowany jako zarażony koronawirusem. Aby utrzymać ten stan, podjęto kroki pomagające przeciwdziałać epidemii - zawieszono odwiedziny oraz wprowadzono izolację nowych więźniów.

