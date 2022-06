Bill Cosby znowu ukarany. Chodzi o molestowanie z... 1975 roku

Jak podaje PAP, ława przysięgłych w Los Angeles uznała amerykańskiego komika i aktora Billa Cosby’ego w cywilnym procesie winnym molestowania seksualnego w 1975 r. 16-letniej wówczas Judy Huth. Przyznała jej odszkodowanie w wysokości 500 tys. dolarów.

Huth po raz pierwszy wniosła sprawę przeciwko Cosby'emu w 2014 roku. Zarzuciła mu molestowanie, pobicie na tle seksualnym oraz umyślne spowodowanie rozstroju emocjonalnego. Telewizja CNN przypomniała:

W swojej skardze Huth mówiła o spotkaniu z 37-letnim wówczas Cosbym w parku, gdzie kręcił film. Po zaprzyjaźnieniu się z Huth i jej przyjaciółką, miał je zaprosić do swojego klubu tenisowego a później do domu, gdzie podał im wiele napojów alkoholowych. Następnie zabrał je do rezydencji należącej do Playboya.