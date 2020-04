Bill Gates o koronawirusie: powrót do normalności najwcześniej za 18 miesięcy

W Polsce obostrzenia związane z epidemią COVID-19 towarzyszą nam od ponad miesiąca i zaczynają ogromnie dawać się we znaki. Ucierpiały nasze kontakty towarzyskie, dobre samopoczucie, i co najważniejsze: gospodarka. Większość z nas zaczęła już odczuwać skutki kryzysu.

Coraz częściej zaczyna w związku z tym pojawiać się pytanie o to, jak długo jeszcze będziemy musieli poddawać się rygorom sanitarnym związanym z walką z koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dał do zrozumienia, że znacznie dłużej niż byśmy tego chcieli, informując o tym jakie są przewidywania do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Bill Gates, który mocno zaangażował się w walkę z COVID-19 i wspiera milionami dolarów kilka różnych projektów stworzenia szczepionki także nie pozostawił złudzeń: świat będzie postanowiony na głowie do czasu, gdy wszyscy się na koronawirusa SARS-CoV-2 uodpornimy. W najbardziej optymistycznym wariancie zajmie to 18 miesięcy.

Bill Gates o walce z koronawirusem: potrwa co najmniej 18 miesięcy

Bill Gates już w 2015 roku ostrzegał świat o tym, że nie jest przygotowany na wybuch pandemii. Miliarder wskazał wtedy, co możemy zmienić w funkcjonowaniu globalnego systemu ochrony zdrowia, żeby móc szybko i zdecydowanie reagować na niebezpieczeństwo.

W popularnym programie rozrywkowym „The Ellen Degeneres Show”Bill Gates stwierdził, że powrotu do normalności nie będzie, dopóki nie powstanie skuteczna szczepionka lub lek na COVID-19. Prace nad takimi środkami trwają niestety latami i nawet zakładając, że zrobi się wiele odstępstw od reguł, można spodziewać się och pojawienia nie wcześniej niż za 18 miesięcy. O ile uda się to w ogóle, bo do tej pory naukowcy nie zdołali stworzyć szczepionki na żadnego z 6 znanych wcześniej koronawirusów atakujących ludzi.

Miliarder nie miał także dobrych wiadomości w sprawie odbicia gospodarczego: tutaj na powrót do poziomu sprzed pandemii czekać trzeba będzie nawet kilka lat.

