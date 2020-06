Bill Gates odpowiedział na zarzuty wywołania COVID-19 i planów depopulacji świata: „trudno im zaprzeczyć”

Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, budzi niezdrowe zainteresowanie u wyznawców spiskowej teorii dziejów. Miliarder posądzany jest między innymi o wywołanie pandemii COVID-19: koronawirus SARS-CoV-2 miał powstać w laboratorium na jego zamówienie.

W rzeczywistości Gates już 5 lat temu ostrzegał, że świat nie jest gotowy na pojawienie się nowej groźnej choroby i tłumaczył, co można zrobić, żeby uchronić ludzi przed śmiercią.

Zwolenników teorii spiskowych nie sposób jednak przekonać, że czarne jest czarne jest czarne, a białe jest białe: oni po prostu wiedzą lepiej. Gates, który pojawianie się coraz to nowszych oskarżeń na jego temat przyjmował ze stoickim spokojem, w końcu nie wytrzymał i powiedział, jak jest naprawdę.

Bill Gates o teoriach spiskowych na swój temat: „trudno zaprzeczyć”

Miliarder w krótkich słowach odpowiedział na zarzuty wywołania pandemii w celu zmniejszenia światowej populacji oraz sterowania umysłami pozostałych przy życiu za pomocą wszczepów umieszczanych w ich ciałach przy udawanych szczepieniach ochronnych.

" Nigdy nie byłem zaangażowany w produkowanie microchipów. Trudno zaprzeczyć tym wszystkim teoriom, gdyż są albo ogromnie głupie, albo strasznie dziwne. "

Bill Gates potwierdził więc to, co środowisku akademickiemu jest doskonale znane: nie sposób rozmawiać ze zwolennikami teorii spiskowych na poziomie argumentów. Te naukowo potwierdzone zostaną przez nich zignorowane i odrzucone jako sfałszowane, zarzucą za to chętnie argumentami wyssanymi z palca, z którymi nie można dyskutować. I to miał na myśli miliarder, mówiąc że „trudno zaprzeczyć”.

