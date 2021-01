Billie Eilish i Rosalía we wspólnym utworze do serialu "Euforia”. Posłuchaj "Lo Vas A Olvidar”

19-letnia Billie Eilish, światowy fenomen muzyki pop, przeszła do historii w 2020 roku jako najmłodsza laureatka Grammy w czterech najbardziej prestiżowych kategoriach. W 2021 otrzymała kolejne cztery nominacje, w tym za "everything i wanted” i "No Time To Die”, oficjalny motyw do filmu o Jamesie Bondzie. 63. ceremonia wręczenia Grammy odbędzie się 14 marca.

Billie Eilish i Rosalía w utworze "Lo Vas A Olvidar"

Rosalía spędziła większość 2020 roku, pracując nad swoim kolejnym albumem, jednak zdążyła odnieść spektakularne sukcesy – drugi rok z rzędu zdobyła najwięcej nagród Latin Grammy, jak również współpracowała z takimi artystami jak Travis Scott, Bad Bunny oraz The Weeknd.

Artystki połączyły siły i nagrały wspólnie utwór "Lo Vas a Olvidar". W tworzenie kompozycji zaangażowała się cała bliska rodzina Eilish. Artystka współpracowała już wcześniej ze swoim bratem Finneasem , jednak tym razem dołączyli do nich rodzice Maggie Baird i Patrick O'Connel.

Klip do utworu możecie obejrzeć poniżej: