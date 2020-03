Billy Chemirmir nowym rekordzistą? Seryjnego mordercę podejrzewa się o dokonanie aż 1000 mordów

Billy Chemirmir to Kenijczyk, który pracował jako pielęgniarz w ośrodkach pomocy zdrowotnej. Teraz mierzy się z 14 zarzutami o morderstwa, za które grozi mu wyrok śmierci. Na tym jednak nie koniec, imigranta podejrzewa się bowiem o dokonanie aż 1000 morderstw. To czyniłoby go absolutnym rekordzistą.

Billy Chemirmir - seryjny morderca z tysiącem ofiar?

Najsłynniejsi seryjni mordercy pokroju Zodiaka i Teda Bundy'ego przebili się do społecznej świadomości jako potwory, które bestialsko zamordowały kilkadziesiąt osób. Historia zna jednak przypadki znacznie "płodniejszych" (z braku lepszego słowa) seryjnych morderców. Choćby Luis Garavito, którego skazano za zabójstwo 140 dzieci, czy Henry Lee Lucas, który przyznał się do dokonania aż 600 zabójstw. Wiele wskazuje jednak na to, że mamy nowego niechlubnego rekordzistę.

Pierwsze zarzuty Billy Chemirmir usłyszał jeszcze w 2018 roku. Zarzucano mu wówczas doprowadzenie do śmierci 81-letniej Lu Thi Harris. W ciągu roku liczba zarzutów wzrosła do 12 kobiet w podeszłym wieku. We wtorek 25 lutego 2020 roku, w Nowym Teksasie, 47-latek usłyszał kolejne dwa zarzuty - zabójstwa Leah Corken (83 lata) oraz Juanity Prudy (82 lata). Obie kobiety były mieszkankami domu opieki w Dallas i zmarły nagle w 2016 roku. Dowody świadczą o tym, że Chemirmir udusił obie kobiety za pomocą poduszki.

Billy Chemirmir mierzy się obecnie z 14 zarzutami o morderstwa, za które grozi mu wyrok śmierci. Zgromadzone podczas dochodzenia dowody wiążą go jednak ze śmiercią aż 1000 osób. Seryjny morderca miał dusić swoje ofiary podczas "sprawowania nad nimi opieki", a następnie wykorzystywać wiedzę medyczną i zdobyte doświadczenie w celu zatuszowania zbrodni. Jedynym wyjątkiem na długiej liście ofiar był 89-letni Solomon Spring, który nie został uduszony, a jego ciało znaleziono w kałuży krwi w jego własnym domu.

Seryjny morderca po dokonaniu mordów miał okradać swoje ofiary, a "zdobycze" sprzedawać. Przez długi czas nie został przyłapany, bowiem okoliczności śmierci ofiar nie wzbudzały większych podejrzeń. Jak twierdzi prawnik Chemirmira, jego klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

