Bilokacja istnieje naprawdę? Słynne, potwierdzone przypadki tego fenomenu

Bilokacja należy do zjawisk paranormalnych i polega na możliwości znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie. Występowanie bilokacji przypisywano hinduistycznym mistrzom duchowym i joginom, świętym katolickim oraz islamskim fakirom.Zobacz najciekawsze przypadki!

W mistyce chrześcijańskiej bilokacja zaliczana jest do darów charyzmatycznych o charakterze nadprzyrodzonym. Osoby, które opisane są jako doświadczające bilokacji są w pełni świadome swojego przebywania w dwóch miejscach. Bilokacja przydarzyć się może jednak zarówno świętym, okultystom, osobom związanym z czarami, jak i również zwykłym ludziom.

Bilokacja: Św. Ojciec Pio

Oczywiście św. Ojciec Pio nie jest jedyną osobą, o której wiadomo, że regularnie pojawiała się w kilku miejscach jednocześnie, to jednak przypadek włoskiego zakonnika, jest najbardziej kojarzony z tym zjawiskiem. Bilokację Ojca Pio szczegółowo udokumentowano i potwierdzono relacjami licznych świadków.

Wśród innych świętych chrześcijańskich dar bilokacji był przypisany również osobom. Zalicza się do nich:

św. Franciszek z Paoli

św. Antoni Padewski

św. ojciec Pio z Pietrelciny

św. siostra Faustyna Maria Kowalska

św. Katarzyna ze Sieny

św. Jan Bosko

Bilokacja: Jasnowidz Stefan Ossowiecki

Stefan Ossowiecki nie patrząc potrafił odczytywać schowane w kopertach, skrzyniach, a nawet ołowianych cylindrach teksty, ciągi liczb i skomplikowane figury geometryczne. Pojawiał się również w kilku miejscach na raz. W 1922 roku udokumentowano nawet eksperyment, podczas którego będąc w warszawskim mieszkaniu pod opieką dwóch znajomych i lekarza, Ossowiecki "przeniósł się" na zjazd naukowy do Wiednia. Będąc w dwóch miejscach na raz, w Wiedniu złożył podpis na liście obecności i pokazał się bardzo wielu osobom z kręgów naukowych.

Bilokacja: Emilie Sagée

Najlepiej znany przypadek bilokacji dotyczy XIX wiecznej nauczycielki francuskiej Emilie Sagee, którą widywano w kilku miejscach jednocześnie. Powtarzające się przypadki mimowolnej bilokacji francuskiej nauczycielki miały miejsce w roku 1845. Świadkami fenomenu były uczennice szkoły dla dziewcząt, w której Emilie pracowała. Kobieta "dublowała" się na oczach przerażonych dzieci, a jej "kopia" swobodnie poruszał się po budynku szkoły.

Bio lokacja: Korespondentka Sky News Laura Bundock

Sytuacja jaka miała miejsce w 2018 roku w brytyjskiej telewizji Sky News daje do myślenia. Korespondentka polityczna Laura Bundock opowiadała na żywo historię premiera, gdy nagle za jej plecami stanęła "druga Laura". Nagranie natychmiast zyskało ogromną popularność. Internauci nie mogli pojąć jak doszło do tego dziwnego zdarzenia. Czy to jakiś żart ze strony telewizji, przypadek a może faktycznie ujawniły się zdolności bilokacji dziennikarki?

Jak dotąd bilokacja nie została w żaden sposób uznana przez świat nauki, natomiast wiele osób twierdzi, że wkrótce ma się to zmienić.

