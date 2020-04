Biskup nakazał usunięcie nagrań z mszy świętych z internetu. „Zdjęcia mogą zostać”

Co trafia do internetu, zostaje w internecie. A przynajmniej tak było do tej pory, gdyż okazało się, że zapisy mszy świętych mają zniknąć z sieci w trybie natychmiastowym. Stanowi o tym dekret wydany przez opolskiego biskupa.

Internetowe transmisje mszy organizowane są z powodu ograniczeń związanych z maksymalną liczbą wiernych, którzy mogą wejść do kościołów. W szczytowym momencie obostrzeń wprowadzonych przez rząd było to nie więcej, niż 5 osób. Obecnie limit jest taki sam, jak dla sklepów.

Dekret wydany przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję obliguje parafie, które prowadziły takie relacje, do usunięcia ich zapisów z serwerów. Decyzja wywołała wiele konsternacji, a film tłumaczący powody dla których została podjęta trwa dobre 15 minut.

Nagrania mszy świętych mają znikną z internetu. Biskup wydał polecenie parafiom

Treść dekretu biskupa opolskiego jest jednoznaczna:

" Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live streaming). Wszystkie historyczne nagrania, znajdujące się na stronach internetowych parafii oraz w ich mediach społecznościowych, które zawierają obrzędy religijne, mają być usunięte w ciągu siedmiu dni, liczonych od dnia promulgacji tego Dekretu. "

Wielu wiernych zostało zaskoczonych takim obrotem sprawy: możliwość ponownego obejrzenia (lub obejrzenia z opóźnieniem) mszy wydawała im się naturalna.

Powody wydania decyzji o nakazie usunięcia zapisów uroczystości religijnych z sieci wytłumaczył ks. Mateusz Dąbrowski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Opolu.

" To nie jest tak, że możemy sobie wrócić do mszy św. już sprawowanej wcześniej i ją sobie odtworzyć. To nie jest tak jak utwór muzyczny, który mogę sobie posłuchać, kiedy mi się podoba. To nie jest tak jak film, który mogę sobie włączyć i jeszcze przewijać, bo coś mi się nie podoba albo jakąś scenę chciałbym zobaczyć jeszcze raz. "

Pełne wyjaśnienia można zobaczyć poniżej:. Znajdziemy tam także fragment poświęcony właściwemu ubiorowi do oglądania mszy w domu.

Duchowny podkreślił, że we mszy świętej trzeba uczestniczyć wtedy, gdy jest odprawiana, gdyż tylko wtedy będzie ona przeżywana zgodnie z założeniami eucharystii. Miłośnicy koncertów wiedzą, o czym mówi ksiądz: uczestniczenie w występie na żywo wywołuje znacznie większe emocje, niż oglądanie transmisji.

