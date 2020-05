Biskup z „Zabawy w chowanego” wyświęci w sobotę nowych kapłanów

„Zabawa w chowanego” to już drugi film dokumentalny Sekielskich ujawniający problem z pedofilią w Kościele. Twórcy skoncentrowali się w nim na pokazaniu dowodów na wykorzystywanie seksualne dzieci przez księży oraz zademonstrowali, jak kapłani-przestępcy były ukrywani przez lata przez biskupa.

Śledztwo w sprawie na wieść o powstawaniu filmu podjęła prokuratura. Umorzono je jednak jeszcze przed premierą „Zabawy w chowanego” z powodu braku dowodów. W dokumencie można było usłyszeć między innym nagrania potwierdzające, że biskup miał wiedzę na temat czynów pedofilskich księży przenoszonych z parafii do parafii.

Reakcję w sprawie i przekazanie śledztwa wewnętrznego do Watykanu zapowiedział abp Wojciech Polak. Antybohatera „Zabawy w chowanego” nie spotkały jednak do tej pory żadne konsekwencje, a w sobotę 23 maja 2020 ma on wyświęcić sześciu nowych kapłanów w Kaliszu. Mieszkańcy zapowiadają protesty.

Biskup z „Zabawy w chowanego” ma wyświęcić kapłanów. Wierni zapowiadają protest

Przeprowadzenie święceń zostało zapowiedziane przez kaliską katedrę.

" W sobotę o godz. 11 w naszej katedrze oraz w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim sześciu diakonów naszej diecezji otrzyma święcenia kapłańskie. Kandydatów do święceń, którzy dzisiaj rozpoczynają rekolekcje, polecamy modlitwie wiernych. "

Jak ustalił Onet, jedną grupę wyświęci znany z „Zabawy w chowanego” biskup, drugą biskup pomocniczy. Uroczystość została rozdzielona ze względu na epidemię COVID-19.

Kuria wytłumaczyła, że biskup nie został zawieszony, ma więc prawo do świadczenia posługi kapłańskiej.

Protest przeciwko biskupowi szykują mieszkańcy. Zapowiadają, że nie zamierzają zakłócać święceń, ale pojawią się przed katedrą z transparentami.

