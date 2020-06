Black Lives Matter - Netflix, Marvel, "Star Wars" i inne marki potępiają rasizm

Wiele ogólnoświatowych marek postanowiło dołączyć do potępienia rasizmu obecnego w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu w mediach społecznościowych pojawiło się wiele oficjalnych oświadczeń znanych firm, które wpierają ruch Black Lives Matter.

Black Lives Matter - słynne marki potępiają rasizm

Pod koniec maja 2020 roku w Stanach Zjednoczonych wybuchły zamieszki, po tym, jak czwórka policjantów zatrzymała George'a Floyda. Mężczyzna został zamordowany w wyniku działań jednego z funkcjonariuszy. Policjant klęczał przez kilka minut na szyi Afroamerykanina, mimo że ten prosił, by go puścił, bo nie może oddychać. Funkcjonariusze z Minneapolis zostali zwolnieni ze służby i toczy się wobec nich śledztwo FBI. Sprawca śmierci - Derek Chauvin będzie sądzony za zabójstwo trzeciego stopnia.

To szokujące wydarzenie doprowadziło do protestów w wielu stanach USA, a także w innych krajach świata. Wobec protestujących użyto siły, co tylko spotęgowało niechęć do rządzących i przyczyniło się do agresywnych zachowań, a także zamieszek, aktów wandalizmu i grabieży. Nie wszyscy przedstawiciele władzy zgadzają się z poleceniami Donalda Trumpa. Wielu policjantów również bierze udział w protestach i wspiera osoby mające dość niesprawiedliwości rasowej.

Wśród instytucji wspierających protesty znaleźli się również przedstawiciele słynnych firm. Mowa między innymi o platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO czy Amazon Prime.

" Milczenie jest przyzwoleniem. Czarne życia mają znaczenie. Mamy platformę i obowiązek by nasi czarnoskórzy członkowie, pracownicy, twórcy i artyści przemówili. "

" "Ani miłość, ani strach nie czynią nikogo ślepym - ślepymi czyni nas obojętność. - James Baldwin. Stoimy ramię w ramię z naszymi czarnoskórymi kolegami, pracownikami, fanami, aktorami, scenarzystami - wszystkimi osobami dotkniętymi przez bezsensowną przemoc. "

" Wpieramy społeczność osób czarnoskórych - kolegów, artystów, scenarzystów, twórców, producentów i naszych widzów - wszystkich tych, którzy walczą z rasizmem i niesprawiedliwością. "

Do walki z rasizmem włączyły się też inne znane w popkulturze marki, między innymi wytwórnie Warner Bros. i Marvel Studios, wydawnictwo Marvel Comics, "Star Wars" czy wytwórnia muzyczna Epitaph.

" Jesteśmy przeciwko rasizmowi. Jesteśmy za jednością. Wpierany naszych kolegów czarnoskórych pracowników, scenarzystów, twórców i całą Czarną społeczność. Musimy się zjednoczyć i przemówić. "

" "Ktoś musi wstać, kiedy inni siedzą. Ktoś musi przemówić, kiedy inni milczą" - Bryan Stevenson. Stoimy ramię w ramię z naszymi czarnoskórymi kolegami, pracownikami, fanami, aktorami, scenarzystami - wszystkimi osobami dotkniętymi przez bezsensowną przemoc. Wasze głosy mają znaczenie, wasze przesłanie ma znaczenie. "

" Potępiamy morderstwo George'a Floyda. Potępiamy prezydenta za sianie nienawiści i podziału. Jesteśmy z protestującymi oraz naszymi braćmi i siostrami z czarnoskórej społeczności. Czarne życia mają znaczenie. "

To tylko wierzchołek góry lodowej firm, które postanowiły wesprzeć protestujących i dołączyć do ruchu Black Lives Matter.

Black Lives Matter - co to jest?

W 2013 roku powstała międzynarodowa organizacja Black Lives Matter, która skupia się na walce z agresją wobec czarnoskórych mieszkańców USA. BLM regularnie organizuje protesty wymierzone w rasizm policji, która na przestrzeni lat dopuściła się wielu haniebnych czynów wobec Afroamerykanów. Ruch powstał, by nagłaśniać niesprawiedliwość rasową obecną w amerykańskiej polityce, systemie prawnym i postach społecznych, które przyzwalają na nienawiść wobec przedstawicieli czarnej społeczności.

