Blade w Fortnite. Jak zagrać pogromcą wampirów Marvela?

Chociaż potocznie mówi się, że Marvel jest dla dzieci (podobnie zresztą jak gry wideo), w komiksowym i filmowym uniwersum pojawia się mnóstwo postaci, które przeczą temu twierdzeniu. Jedną z nich jest Blade - bezwzględny i brutalny łowca wampirów, w którego przed laty wcielił się Wesley Snipes. Daywalker zadebiutował właśnie jako grywalna postać w Fortnite.

Fortnite - Blade dołączył do gry

Trylogia "Blade" była kamieniem milowym w gatunku, jakim jest kino superbohaterskie. Nic więc dziwnego, że wkrótce Blade powróci, tym razem w MCU, a zagra go sam Mahershala Ali.

Zanim jednak to nastąpi, to fani Fortnite mają okazję sami wcielić się Blade'a. Twórcy gry wprowadzili kolejną postać Marvela, którą możemy zagrać. Dostępne są dwie nowe skórki przedstawiające współczesną wersję pół człowieka pół wampira - obie inspirowane filmami ze Snipesem. Można więc zagrać Balde'em w długim czarnym płaszczu oraz w kamizelce taktycznej. Nie zabrakło też charakterystycznych czerwonych okularów herosa. Blade został wyposażony w swoje ikoniczne bronie - katanę, spluwy dostosowane do walki z wampirami oraz znane z filmu ostrze do rzucania.

Fortnite - jak zagrać Blade'em?

Podobnie jak w przypadku innych dodatków do Fortnite, Blade'a trzeba sobie kupić. Za 2000 v-dolców dostaniemy dwie skórki, miecz oraz wymienialny plecaczek - w tym wypadku pochwę katany. Jeśli zdecydujemy się na zestaw Blade Bundle, otrzymamy te same akcesoria, a także szybowiec o nazwie Dayflier, idealnie wpisujący się w stylistykę mrocznego superbohatera oraz wcześniej wspomniane ostrze do miotania, które można aktywować dzięki specjalnemu tańcowi nazwanemu Daywalker's Kata.

Druga opcja kosztuje obecnie 2,300 v-dolców, jeśli skorzystamy z promocji Epic Games Store. Zwyczajna cena Blade Bundle to aż 4,000 v-dolców.

Jest jeszcze trzecia opcja. Płacąc 300 v-dolców gracz otrzyma wyłącznie Dayflier i Daywalker's Kata, których będzie mógł użyć z innymi posiadanymi przez siebie postaciami. Biorąc pod uwagę, że 1000 v-dolców kosztuje 32 złote, najdroższy zestaw jest wart niecałe 130 złotych.

Blade nie jest pierwszą postacią Marvela, którą można zagrać w Fortnite. Gracze mogą wcielić się w Thora, She-Hulk, Storm, Deadpoola, Cable'a, Doctora Dooma, Mystique, Iron Mana, Groota oraz Wolverine'a.

Gracie w Fortnite? tak nie głupio się przyznać a kto nie gra? a o który Fortnite pytacie?

