Bliźniacy nagrali piosenkę disco-polo dla Andrzeja Dudy. Wideo jest już hitem internetu

Piosenki wyborcze to jeden z chwytów, które bardzo często są wykorzystywane przez kandydujących polityków. Chętnie współpracują oni z popularnymi muzykami, aby potem ich hasła wyborcze śpiewał cały kraj. Niegdyś Samoobrona promowała się utworem "Polskę trzeba zLepperować", którą wykonywali Trubadurzy (Turbadurzy? :) ). Z kolei hit "Ważne" rapera o pseudonimie Mezo był przebojem kampanii Socjaldemokracji Polskiej. Osoby pamiętające późne lata 90. pewnie do dziś nucą kultowe wykonanie "Ole! Olek" discopolowego Top One podczas kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku.

Piosenka disco-polo dla Andrzeja Dudy hitem internetu

Disco polo wówczas przeżywało swoją pierwszą falę popualrności, jednak można mieć wrażenie, że aktualnie gatunek znowu się odradza. Właśnie w tym klimacie powstał kolejny potencjalny hit kampanii "DUDA na plus". Obecny prezydent nie podjął współpracy z twórcami kompozycji, jednak patrząc na zaangażowanie młodych muzyków i chwytliwy refren, być może powinien.

Szymon i Jakub mają 21 lat, są bliźniakami i mieszkają w Sieradzu. Jak sami o sobie piszą - nie boją się wyzwań, przygód, są pełni pasji i kreatywności, co udowodnili w klipie, który w szybkim tempie zyskuje na popularności. Bracia nazwali swój projekt SuperTWiNS i napisali piosenkę promującą obecnego prezydenta.

" Tym razem przygotowaliśmy dla Was nietypowy projekt muzyczny. Postanowiliśmy aktywniej włączyć się w kampanię prezydencką i pomóc ponownie zwyciężyć Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pragniemy przedstawić Wam najlepszego z kandydatów na urząd Prezydenta RP - obecnie sprawującego tą funkcję, Andrzeja Dudę! "

Bliźniacy brzmią w swojej piosence bardzo przekonująco. Są uśmiechnięci od ucha do ucha i sprawiają wrażenie, jakby naprawdę całym sercem wierzyli w śpiewany refren, który nie ma co ukrywać, wpada w ucho:

" Pan Duda, Pan Duda i wszystko znów się uda

Bo Polska liczy się

Pan Duda, Pan Duda i wszystko znów się uda

To przyszłość jest na plus "

Nagranie Szymona i Jakuba możecie obejrzeć poniżej: