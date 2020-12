Bohaterowie "The Walking Dead" dołączyli do Fortnite. Jak zagrać Darylem i Michonne?

Do Fortnite dołączyli nowi bohaterowie znani ze świata popkultury. Mowa o bohaterach serialu "The Walking Dead" - Darylu Nixonie i Michonne Hawthorne. Jak ich odblokować?

W Fortnite trwa druga część sezonu piątego o nazwie Punkt Zerowy. Jeśli gracze dołączą do agenta Jonesa, by wydostać się z tajemniczej Pętli, będą mieli możliwość spotkać się z najlepszymi łowcami z różnych wymiarów. Do zacnego grona dołączyli Michonne i Daryl z "The Walking Dead".

Fortnite - Daryl i Michonne z "The Walking Dead" jako postacie do odblokowania

Fortnite cieszy się ogromną popularnością nie tylko ze względu na to, że jako gra Battle Royale łączy w sobie elementy innych gatunków elektronicznej rozgrywki, ale również z powodu częstych cossoverów z popularnymi filmami i serialami.

Niedawno do gry dołączyli bohaterowie "The Mandalorian". Twórcy zapowiedzieli jednak, że to nie koniec niespodzianek i słowa dotrzymali. 16 grudnia 2020 roku nowymi grywalnymi postaciami zostali Daryl Nixon i Michonne Hawthorne - dwójka prawdziwych badassów jeśli chodzi o walkę z zombie. Skoro przez lata radzili sobie z hordami nieumarłych, przeciwnicy ze świata Fortnite nie powinni sprawiać im żadnego problemu.

Jak Daryl i Michonne radzą sobie w nowej rzeczywistości? O tym przekona się na własne oczy każdy z graczy, który odblokuje nowych bohaterów.

Fortnite - jak odblokować Daryla i Michonne z "The Walking Dead"

Tak jak większość dodatkowej zawartości w Fortnite, Daryla i Michonne z "The Walking Dead" należy wykupić. Można to zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim nowe postacie można odblokować w formie zestawu nazwanego Jedność Ocalałych. W jego skład oprócz dwóch nowych skórek bohaterów serialu o zombie, dostajemy nowe bronie - Nóż Daryla i Katanę Michonne, plecak w postaci Kołczanu Myśliwskiego kuszy Nixona, a także dwa alternatywne stroje - Daryl Desperado oraz Zamaskowana Michonne. Całość kosztuje 2,500 V-dolców.

Można też rozbić zakupy i odblokować postacie pojedynczo. Wtedy jednak koszt będzie niecowiększy - po 1,800 v-dolców za każdego z bohaterów "The Walking Dead". Fani hitu AMC poczują się jak w domu, a przeciętni gracze, którzy nie oglądali produkcji o świecie pełnym zombie, być może dzięki grze zaczną nadrabiać 10 sezonów serialu.