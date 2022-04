Bójka księży i kościelnego w Poznaniu. Interweniowała policja

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 ks. Michał Woźnicki opowiedział swoim widzom na kanale YouTube o pobiciu, którego stał się ofiarą. Jak twierdzi były salezjanin, do incydentu doszło na korytarzu zakonu.

Na nagraniu poszkodowany z zabandażowana głową relacjonuje zdarzenie:

Bandyta zwykły. Ktoś mnie chwyta za ramię, odwracam się, patrzę, że to Bielski. Wyciągnął pałkę z kieszeni, rozwinął i zaczął okładać prosto w łeb. Bandyta zwykły. Chciał zabić. Lekarz powiedział, że każde uderzenie w głowę to zagrożenie życia

- słyszymy.

Awantura zaczęła się od tego, że kościelny zawiesił na drzwiach plakat, który nie przypadł do gustu księdzu Woźnickiemu.

Staliśmy przy drzwiach zewnętrznych i zapukaliśmy do komórki kościelnego, a ja nawet mocno z buta uderzyłem w drzwi. [...] Drzwi się otwarły i kościelny chciał mnie dorwać

- opisuje ks. Woźnicki.

Według relacji świadków właśnie wtedy do akcji wkroczyły parafianki księdza Woźnickiego, które powaliły mężczyznę na podłogę.

On kierował do nich bluzgi i to takie, jakich świat nie widział