Bójka na pogrzebie. Ksiądz pobił żałobników, bo za mało zapłacili [WIDEO]

Do nietypowego incydentu doszło w położonym na południu Włoch mieście Aversa. Podczas uroczystości pogrzebowej doszło do kłótni między księdzem a rodziną zmarłego.

Ksiądz pobił żałobników

Duchownego oburzyła niska wartość datku, którą rodzina zmarłego dała za pogrzeb. Jak podają zagraniczne media, utarczka słowna szybko zamieniła się w bójkę między między duchownym a żałobnikami.

Rodzina zmarłego zaproponowała za odprawienie mszy 25 euro. Ksiądz uznał, że jest to za mało i wpadł w szał.

Na nagraniu widać uliczną bójkę toczoną przez dwóch mężczyzn. Jednym z nich był ksiądz czyniący ostatnią posługę ksiądz miejscowej parafii.

Według włoskich mediów do bójki doszło gdy rodzina zmarłego zaproponowała za odprawienie mszy 25 euro. Ksiądz uznał, że jest to stanowczo za mało i wpadł w szał. Duchowny z wiernym długo okładali się pięściami aż do momentu, gdy rozdzielili ich świadkowie. Jak twierdzi dziennik "La Repubblica" w wyniku incydentu trzy osoby trafiły do szpitala.

Diecezja Aversa wyraża ubolewanie z powodu tego, co się stało i uruchamia swoje instytucje kanoniczne powołane do wyjaśnienia tej sprawy. Wyrażamy również solidarność z każdą osobą, która mogła poczuć się urażona i deklarujemy gotowość do kontynuowania już podjętego dialogu, aby przywrócić spokój w życiu wszystkich, którzy byli zaangażowani w incydent

- poinformowała w oświadczeniu miejscowa kuria.