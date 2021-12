Bojkot Polski na Eurowizji Junior. Jak zareagowała polska reprezentantka?

Za nami finał Eurowizji Junior 2021, który odbył się w Paryżu. Konkurs wygrała reprezentantka Armenii, Malena. Drugie miejsce zajęła Sara James z Polski. Po finale w sieci rozpoczęła się dyskusja na temat wpisu w social mediach matki reprezentantki Armenii. Kobieta namawiała do bojkotu Polski, Francji i Rosji, czyli państw, które były faworytami w konkursie. Sprawę skomentowała Sara James.

Afera na Eurowizji Junior 2021. Matka zwyciężczyni namawiała do bojkotu Polski

Wielu internautów było oburzonych zachowaniem matki zwyciężczyni podkreślając, że to niesprawiedliwe zagranie. Pojawiły się głosy, że Eurowizja Junior powinna być przede wszystkim dobrą zabawą, a nie niezdrową konkurencją. Sara James w rozmowie z serwisem Jastrząb Post została zapytana o tę sytuację. Dziewczyna nie żywi urazy do matki reprezentantki Armenii:

Ja z Maleną mam bardzo dobry kontakt i gratuluję tej dziewczynie, bo jest niesamowicie utalentowana, a to, co tam było to nieważne.