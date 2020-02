Bolt przygotował najlepszą akcję promocyjną na Walentynki. Po kody rabatowe i miłość do schroniska

Walentynki często krytykowane są jako bardziej święto komercyjne, niż faktyczna okazja do celebrowania uczuć z ukochaną osobą. Trudno się z taką opinią nie zgodzić, widząc wszechobecne promocje i sugestie, że miłość najlepiej okazuje się wręczeniem prezentu.

Bolt, konkurent kąsający Ubera, postanowił w Walentynki przeprowadzić akcję, dzięki której ktoś rzeczywiście możne znaleźć prawdziwą miłość. Akcja zaczęła się od niewinnego pytania: jaki powinien być idealny partner?

W odpowiedziach najczęściej wskazywano, że lojalny, czuły, cierpliwy, wierny, oddany i kochany. Bolt wykorzystał te informacje, żeby zapowiedzieć walentynkową promocję, która może naprawdę chwycić za serce.

"

My się zgadzamy - też uważamy, że idealnym partnerem jest pies. Albo kot. I dlatego tak bardzo nas denerwuje to, że co roku do schronisk w Polsce trafia ich kilkadziesiąt tysięcy. W związku z tym w najbliższe Walentynki imiona zwierząt z jednego z warszawskich schronisk zmienimy w kody na Bolta. "