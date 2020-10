Bon turystyczny w liczbach

Pandemia w branży turystycznej

Globalna pandemia COViD-19 stała się olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora opieki zdrowotnej, ale również całej gospodarki. Na taki obraz sytuacji wpłynęło wiele różnych czynników: od kwarantanny, która wymusiła zamknięcie części podmiotów i znacząco zmieniła sposób funkcjonowania niemal wszystkich firm, przez utratę całości lub części dochodów przedsiębiorców i konsumentów po ich mniejszą aktywność związaną z obawami o zakażenie wirusem. W sposób szczególny doświadczona została branża turystyczna, która musi radzić sobie ze wszystkimi aspektami kryzysu. Według zestawienia przygotowanego przez ALEO.com tylko w pierwszym okresie pandemii, od lutego do kwietnia, zawieszono lub zamknięto 2108 jednoosobowych działalności gospodarczych z tego segmentu rynku. Jest to ponad 1/10 wszystkich podmiotów tego typu widniejących w bazie CEIDG.

Słabszy sezon

Oczywiście branża turystyczna jest w znaczącym stopniu uzależniona od wyników osiągniętych w trakcie sezonu turystycznego. Również pod tym względem kryzys ma aspekt jak najbardziej globalny. Według szacunków Krajowego Urzędu Statystycznego w Madrycie hiszpańska turystyka straciła w samym maju 8 mld euro. Ruch turystyczny na całym świecie ma natomiast spaść zdaniem części ekspertów nawet o 80%. Z jednej strony jest to nie najlepsza prognoza dla rodzimych przedsiębiorców, z drugiej – spora szansa. Znaczna część urlopowiczów wybierze w związku z zagrożeniem wypoczynek w kraju zamiast zdecydowanie bardziej niebezpiecznych podróży zagranicznych. Szybko wystartowały także akcje takie jak “Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie”, przekonujące do cieszenia się wakacjami w Polsce. Największym impulsem do podjęcia takiej decyzji ma być jednak bon turystyczny.

Bon turystyczny – na czym polega?

Koncepcja bonu turystycznego zmieniała się kilkukrotnie. Początkowo miał obejmować wszystkie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, następnie do tego grona mieli dołączyć również emeryci i renciści. Ostatecznie z bonu mogą skorzystać osoby pobierające świadczenie 500+, na bardzo podobnych zasadach do tych wykorzystywanych w popularnym programie. Rodzinom przysługuje jeden bon o wartości 500 zł na jedno dziecko poniżej 18 roku życia oraz dodatkowe 500 zł w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W ten sposób można opłacić m.in. nocleg w hotelu, wyjazdy turystyczne, kolonie czy obozy na terenie kraju. Co ważne: bon turystyczny jest ważny do końca marca 2022 roku i występuje jedynie w formie elektronicznej.

Bon turystyczny: liczby robią wrażenie

Według szacunków rządu z pomocy w ramach bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 2,4 mln rodzin i 6 mln dzieci. Dane udostępnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że do 13.08 aktywowano 610 tys. bonów turystycznych o łącznej wartości 522 mln zł. Do tej pory zrealizowano również 79 tysięcy płatności przy użyciu bonów, a ich łączna suma wynosi 56 mln zł. Z drugiej strony to również olbrzymie wsparcie dla rodzimej turystyki: do programu zapisało się 15 tysięcy podmiotów turystycznych. Ich liczba wciąż rośnie. Według danych z 3.08 bon można było wykorzystać zaledwie w 8.5 tysiącach punktów, znacznie niższa była również liczba wydanych bonów (190 tysięcy) oraz płatności – na początku sierpnia wykonano ich 3,2 tysiąca, na łączną kwotę 2,5 mln zł. Należy więc przyjąć, że program uruchomiony oficjalnie 18 lipca cieszy się stosunkowo dużą popularnością i spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno turystów, jak i goszczących ich przedsiębiorców.

Szansa na odbudowę

Bon turystyczny z pewnością może wpłynąć pozytywnie na sytuację krajowej branży turystycznej i to nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym. Choć sezon wakacyjny powoli zbliża się do końca, w rzeczywistości bon turystyczny dopiero zdobywa popularność. Ustawodawca przewidział natomiast możliwość korzystania ze środków przez stosunkowo długi okres: aż do końca marca 2022 roku. Wygospodarowane w tym celu fundusze mają więc zasilić konta przedstawicieli polskiej turystyki także w sezonie zimowym oraz podczas następnych wakacji. Jednocześnie zachęcająca wydaję się także forma wypłaty środków: będzie za nią odpowiadał bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 14 dni od wykorzystania bonu przez turystę. Przekonujący jest również sposób zapisania się do programu zarówno przedsiębiorców, jak i samych turystów: w tym celu wystarczy skorzystać z udostępnionych kanałów online i platformy PUE-ZUS.