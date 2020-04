Boober Eats: Półnagie striptizerki dostarczają jedzenie. To ich sposób na walkę z koronawirusem [WIDEO]

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele usług musiało przerwać swoją pracę. Wśród poszkodowanych branż znalazł się również sex working. Jednak pracownikom klubu Lucky Devil Lounge w Portland COVID-19 nie jest straszny. Właściciel lokalu postanowił lekko zmodyfikować zasady pracy striptizerek. Tak powstała inicjatywa Boober Eats.

Boober Eats - striptizerki dostarczają jedzenie na wynos

Zarobki striptizerek na całym świecie drastycznie zmalały, co jest spowodowane pandemią koronawirusa. Kluby nocne musiały zostać zamknięte z powodu zaleceń WHO w większości państw świata. W stanie Oregon zarządzono między innymi tymczasowe wstrzymanie funkcjonowania barów i restauracji.

Zalicza się do nich również klub Lucky Devil Lounge. Właściciel Shon Boulden zatroszczył się jednak o swoje pracowniczki. Wiązało się to jednak z lekkim przebranżowieniem. Striptizerki zamiast tańczyć... dostarczają zamówione na wynos jedzenie, na takiej samej zasadzie, jak działa aplikacja Uber Eats (stąd zresztą nazwa inicjatywy, która musiała zostać zmieniona po skargach Ubera). Początkowo pomysł Bouldena był żartem, ale kiedy okazało się, że klienci są zainteresowani nową usługą, a striptizerki nie mają nic przeciwko, by pełnić rolę kurierek, Boober Eats weszło w życie.

Usługa kosztuje 30 dolarów. Dwie tancerki w towarzystwie kierowcy odwiedzają dom zamawiającej osoby, oczywiście odpowiednio przygotowane do pracy w czasach koronawirusa. Oprócz skąpych strojów mają na sobie maseczki ochronne i rękawiczki - wszystko by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Procedura dostarczenia zamówionej żywności przebiega więc zgodnie z zaleceniami amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Trzeba przyznać, że dość kontrowersyjny pomysł, okazał się strzałem w dziesiątkę. Kto wie, może klientom Lucky Devil Lounge tak spodoba się nowa usługa, że właściciel klub zdecyduje się zostawić ją w swojej ofercie nawet po pokonaniu epidemii koronawirusa.

