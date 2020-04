Bracia Collins zajmą się zniszczonym autem pielęgniarki. Ktoś uszkodził go za zajmowanie się chorymi na COVID-19

Personel medyczny od ponad marca 2020 roku bez wytchnienia walczy o zdrowie i życie pacjentów zainfekowanych koronawirusem SARS-CoV-2, zmagając się często z brakiem podstawowego sprzętu oraz koniecznością pracy w bardzo ciężkich warunkach.

Coraz częściej jednak, zamiast zwyczajnie ludzkiej wdzięczności, otrzymują w zamian czysty hejt. Na przejmującym filmie pokazał to personel medyczny, demonstrując jakie słowa czekają na nich po wyjściu ze szpitalu po dyżurze.

Z innym przejawem złej woli, a nawet nienawiści, spotkała się pielęgniarką, której auto zostało uszkodzone ze strachu przez możliwością zarażenia się od niej COVID-19. Samochód był przez nią wykorzystywane do dojazdów do pracy, a zastała go wymalowanego farbą oraz z przebitymi oponami.

Bracia Collins pomogą hejtowanej pielęgniarce. Odnowią jej za darmo zniszczone przez wandali auto

Zniszczenie samochodu pielęgniarki wywołało ogromne poruszenie. Wielu Polaków nie potrafiło wprost uwierzyć, że ktoś mógłby dopuścić się takiego czynu.

Wiadomość o wandalizmie doszła do braci Grzegorza i Rafała Collins, znanych między innymi z TVN Turbo. Celebryci złożyli pielęgniarce propozycję nie do odrzucenia: na własny koszt przywrócą auto do sprawności, dorzucając przy tym kilka „super ulepszeń”.

Bracia Collins poszli nawet o krok dalej, życząc sprawcy wandalizmu, żeby znalazła się w sytuacji w której będzie zmuszona skorzystać z pomocy pielęgniarki.

