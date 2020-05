Bracia Sekielscy gośćmi Najpiękniejszej Domówki Świata Jurka Owsiaka. Kto jeszcze się pojawi?

Na świecie od miesięcy trwa pandemia koronawirusa. Władze były zmuszone do wprowadzenia wielu obostrzeń, które miały na celu zatrzymanie lub spowolnienie choroby. Jak alarmują epidemiolodzy, koronawirus najłatwiej przenosi się w tłumach w przestrzeniach zamkniętych, dlatego zakazano zgromadzeń oraz imprez masowych. Chociaż na mapę świata wracają koncerty, póki co będą one odbywały się na nowych zasadach, w reżimie sanitarnym.

Bracia Sekielscy gwiazdami Najpiękniejszej Domówki Świata

W Polsce wydarzenia muzyczne nie wrócą jeszcze przez jakiś czas. Rząd podkreśla, że brak koncertów nie widnieje na liście priorytetów władz. W związku z tym wszystkie imprezy planowane na wiosnę i lato 2020 zostały odwołane lub przełożone. W tym największy w Polsce festiwal - Pol'and'Rock.

Jednak Jurek Owsiak nie chce zostawiać uczestników corocznej zabawy w Kostrzynie nad Odrą z niczym. Wydarzenie odbędzie się w zupełnie nowej formule - online. Na Najpiękniejszej Domówce Świata będziemy mogli usłyszeć muzyków grających na żywo ze swoich domów, jednak to nie koniec atrakcji. Jurek Owsiak ogłosił, że również w tym roku powróci projekt zapoczątkowany 12 lat temu, czyli Akademia Sztuk Przepięknych. Jest to festiwalowa przestrzeń do rozmowy, spotkań i dyskusji z wyjątkowymi gośćmi. Na przestrzeni lat zaproszenie do udziału w rozmowach przyjęli m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk i Jerzy Bralczyk.

Do grona tych znamienitych nazwisk w tym roku należy dopisać Ewę Ewart, dziennikarkę i wielokrotnie nagradzaną reżyserkę filmów dokumentalnych oraz Tomasza i Marka Sekielskich. Dziennikarze odpowiedzą na nurtujące widzów pytania na temat ich dwóch głośnych dokumentów na temat pedofilii wśród księży "Tylko nie mów nikomu" oraz "Zabawa w chowanego".

Spotkania z gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych będą odbywały się 30 i 31 lipca. Będzie można oglądać je online podobnie jak cały festiwal.