To nie żart! Breakdance został oficjalnie dyscypliną olimpijską

Breakdance to nowa dyscyplina sportu, którą zobaczymy na Igrzyskach w Paryżu w 2024.

Jak podaje PAP, Komitet Wykonawczy MKOl ustalił 7 grudnia 2020 ostateczny program igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Kilka decyzji Komitetu zadziwi niejednego fana sportu. Cztery nowe dyscypliny dołączą do 28 tradycyjnych olimpijskich sportów. Wśród nich jest... breakdance.

Igrzyska w Paryżu 2024: Breakdance został oficjalnie dyscypliną olimpijską

Zapewne każdy widział tancerzy, którzy kręcą się na głowie, czy podpierając się jedną ręką wyginają resztę ciała z niezwykłą zwinnością. No właśnie to teraz sobie wyobraźcie, że breakdance oficjalnie został włączony do programu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, w którym znajdą się również debiutujące już w przyszłym roku w Tokio wspinaczka sportowa, surfing i skateboard.

Szef MKOl Thomas Bach podkreślił, że nowe dyscypliny w programie igrzysk - breakdance, wspinaczka sportowa, surfing i skateboard - są ukłonem w stronę młodzieży:

Są to dyscypliny integracyjne, bardzo popularne i mogą być uprawiane poza tradycyjnymi arenami sportowymi.

W porównaniu z przyszłoroczną olimpiadą w Tokio zmniejszy się łączna liczba sportowców (z 11 092 do 10 500) oraz konkurencji (z 339 do 329). Po raz pierwszy w historii igrzysk odsetek startujących kobiet wyniesie dokładnie 50 proc. MKOl zapowiedział, że w Paryżu wystartuje tyle samo zawodniczek i zawodników w 28 z 32 dyscyplin, a parytet uda się osiągnąć po raz pierwszy w lekkoatletyce, boksie i kolarstwie.

Z lekkoatletycznego programu igrzysk wykreślono chód mężczyzn na 50 km, który zastąpi nieokreślona jeszcze "konkurencja mieszana". Łącznie planuje się 32 konkurencje z jednoczesnym udziałem kobiet i mężczyzn, o cztery więcej niż w Tokio 2021.