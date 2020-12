Bruce Campbell ponownie jako Ash Williams w zwiastunie Evil Dead: The Game

Chociaż Bruce Campbell skończył z rolą Asha Williamsa w kinie i telewizji, wcielił się w bohatera na potrzeby gry Evil Dead: The Game. Do sieci trafił zwiastun nadchodzącego tytułu.

Podczas The Game Awards 2020 nie tylko wręczono nagrody dla najlepszych gier wideo, ale również zaprezentowano nadchodzące nowości. Jedną z nich będzie nowa odsłona cyfrowej adaptacji kultowego horroru "Martwe zło". W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun tytułu. W roli głównej niezastąpiony Bruce Campbell.

Evil Dead: The Game - Bruce Campbell ponownie jako Ash w zwiastunie gry

Po zakończeniu serialu "Ash kontra martwe zło" Bruce Campbell pożegnał się ze swoją ikoniczną postacią, zapowiadając, że już nigdy nie będzie biegał za nieumarłymi stworami z piłą mechaniczną zamiast ręki. Cóż, wygląda na to, że trochę się mylił.

Co prawda aktor nie planuje wcielać się ponownie w postać przed kamerami i co do tego raczej nie ma złudzeń. Żyjemy jednak w XXI wieku - czasach kiedy dziedzina gier wideo weszła na zupełnie nowy poziom. I to właśnie w tym medium Campbell powróci jako Ash, by znowu mordować hordy Deadite'ów. Zresztą przekonajcie się sami, oglądając pierwszy zwiastun gry Evil Dead: The Game.

W grze powróci nie tylko dubbingowany przez Campbella Ash, ale również inne postacie, lokacje, przedmioty oraz słynny pojazd głównego bohatera - Oldsmobile Delta 88, znane z uniwersum "Martwego zła".

Campbell skomentował swój udział w grze w oficjalnym oświadczeniu.

Jestem podekscytowany, że jeszcze raz przypinam sobie piłę łańcuchową. Boss Team i Saber Interactive planują wielki, wciągający tytuł, więc wiedziałem, że muszę wrócić. Będziecie mogli wejść w moje buty i skopać d*pę Deadite'ów!

Powyższe słowa idealnie obrazują to, co będziemy mogli robić, grając w Evil Dead: The Game.

Evil Dead: The Game - o czym jest gra?

Najnowszy tytuł będący adaptacją "Martwego zła" złoży hołd całej serii horrorów Sama Raimiego. Fani powinni być zadowoleni. Evil Dead: The Game to tytuł multiplayer, w którym główną rolę będzie grał tryb kooperacyjny, ale pojawi się też opcja gry gracz kontra gracz. Rozgrywka będzie więc podzielona na mecze, składające się z rund. W każdej rundzie drużyna złożona z czterech bohaterów będzie starała się pokonać zastępy zła. Tymczasem przeciwnicy, wcielający się w przedstawicieli demona Kandariana, muszą utrudnić zadanie postaciom stojącym po stronie dobra.

W zwiastunie pojawiło się kilka smaczków dla fanów serii, między innymi słynna chata w lesie znana z dwóch pierwszych części filmu i serialu "Ash kontra martwe zło". Widzimy też mroczną księgę Necromonicon oraz przerażającą głowę jelenia. Z zapowiedzi wynika, że jednym z grywalnych bohaterów będzie nawet rycerz z "Armii ciemności".

Evil Dead: The Game wpisuje się więc w pewnym sensie w inną serię horrorów przeniesioną na język gier wideo - wydany w 2017 roku tytuł Friday the 13th: The Game. Zapowiada się więc na to, że najbliższe miesiące fani multiplayerów spędzą pod znakiem "Martwego zła".

Evil Dead: The Game - kiedy premiera?

Gra Evil Dead: The Game trafi do sprzedaży w 2021 roku. Na razie nie zapowiedziano dokładnej daty premiery. Tytuł będzie dostępny na platformach PC, Xbox One, Xbox X/S, PS4, PS5 oraz Nintendo Switch.