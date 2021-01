Bruce Willis został wyrzucony z apteki. Gwiazdor nie chciał założyć maseczki [ZDJĘCIA]

W dobie pandemii koronawirusa wszystkich powinny obowiązywać te same zasady bez względu na status społeczny. Najwidoczniej Bruce Willis o tym zapomniał. Gwiazdor kina akcji odmówił założenia maseczki, więc pracownicy apteki byli zmuszeni wyrzucić go na ulicę.

Bruce Willis wyrzucony z apteki za brak maseczki

Niedługo minie rok od kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa i wprowadzono podstawowe zasady funkcjonowania w tym wyjątkowym trybie. Jednym z fundamentów dbania o siebie i innych jest noszenie w miejscu publicznym maseczki ochronnej, która przeciwdziała rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Mogłoby się wydawać, że na początku 2021 roku zakrywanie ust i nosa nie jest już zagadnieniem, o którym trzeba przypominać. Niestety najwyraźniej nie wszyscy przyswoili sobie reguły współżycia podczas epidemii. Jak podaje serwis Page Six, gwiazdor "Szklanej pułapki" wybrał się do apteki Rite-Aid w Los Angeles. Nie miał na twarzy maseczki, co spowodowało, że obsługa sklepu z lekami nie tylko nie obsłużyła aktora, ale również nakazała mu opuścić budynek. Bruce Willis został uchwycony przez fotoreporterów.

Fot. foto: MSBH, JOLA/Backgrid/East News

Na zdjęciach wyraźnie widać, że Willis mógł spokojnie zastosować się do zaleceń obsługi apteki i kupić potrzebne leki. Miał bowiem na sobie arafatkę, za pomocą której można było zasłonić nos i usta. Według doniesień aktor opuścił przybytek po tym, jak zniecierpliwieni klienci zaczęli się denerwować.

To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie Willisa, tym bardziej że aktor mieszka w epicentrum kalifornijskiego zagrożenia koronawirusem. Według portalu Cinema Blend, szpitale w Los Angeles obecnie mają 100% obłożenie, a nowych przypadków zarażonych COVID-19 jest o 20% więcej niż w pierwszym tygodniu stycznia 2021 roku. Według raportów instytucji zdrowia publicznego w całym hrabstwie doszło do 538 wybuchów epidemii w przedsiębiorstwach obsługujących klientów, w tym głównie w sklepach takich jak ten, w którym Bruce Willis chodził bez maski.

Internauci reagują na zachowanie Bruce'a Willisa

Oczywiście internet natychmiast zareagował na nieodpowiedzialne zachowanie aktora. Na Twitterze można znaleźć wpisy, które ironicznie podsumowują wybryk Willisa. W wielu postach pojawia się zdjęcie gwiazdora wyrzuconego z apteki z podpisem odnoszącym się do jego słynnych filmów - "Die Hard" ("Szklana pułapka") i "Death Wish" ("Życzenie śmierci").

Internauci w ten dość złośliwy sposób wyrażają swoje oburzenie postawą Willisa.