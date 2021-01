"Brudne lata trzydzieste". Najgorsza katastrofa ekologiczna w historii Stanów Zjednoczonych

Przerażająca katastrofa ekologiczna, która nawiedziła południe Stanów Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku, przeszła do historii jako "Brudne lata trzydzieste". Zobacz, co spowodowało kataklizm!

Stany Zjednoczone nawiedziło wiele wypadków i klęsk żywiołowych, które miały ogromny wpływ na środowisko. Wśród najbardziej tragicznych znajdują się: wyciek ropy Exxon Valdez (1989), wyciek popiołu węglowego (2008) w Tennessee czy przerażająca katastrofa na toksycznym wysypisku Love Canal, o której świat usłyszał w latach 70.

Najgorsza katastrofa ekologiczna w historii Stanów Zjednoczonych

Jednak jak dotąd najgorszą katastrofą ekologiczną w Stanach Zjednoczonych było Dust Bowl z lat trzydziestych XX wieku. "Brudne lata trzydzieste" to okres obejmujący lata 1931–1938, w czasie którego dziewiętnaście stanów na obszarze Wielkich Równin w Stanach Zjednoczonych zostało dotkniętych wieloletnią suszą spowodowaną intensywną eksploatacją rolniczą gruntów i silną erozją gleby. To ułatwiało powstawanie bezwodnych burz pyłowych zwanych "dusterami", które ogarnęły w tym czasie zachodnie Kansas, wschodnie Kolorado, Nowy Meksyk i południowe regiony Teksasu i Oklahomy.

Przyczyny katastrofy

Przez dziesiątki lat Wielkie Równiny były bardzo mocno eksploatowane rolniczo. Zachłanni rolnicy i hodowcy bydła nie pozwalali areałom odpocząć, stosując coraz głębszą orkę i intensywne wypasanie bydła. Trawy porastające prerie i zatrzymujące wilgoć po opadach zostały wykorzenione, a wierzchnia warstwa gleby wystawiona na erozję. Wytworzona przez tysiące lat cienka warstwa gleby, pozbawiona korzeni traw, nie była w stanie oprzeć się gwałtownym wiatrom i suszom.

Czym były "Brudne lata trzydzieste"?

Ty mianem określa się czas poważnych burz piaskowych, które w latach trzydziestych ubiegłego wieku zniszczyły środowisko naturalne amerykańskich i kanadyjskich prerii. W tym czasie obszary te nawiedziła potężna susza. Dramat na dobre rozpoczął się latem 1931 roku. Wiatr wzbijał w niebo tumany pyłu. W roku 1932 przez Wielkie Równiny przeszło 14 dusterów, w 1933 roku już 38.

Czarna Niedziela

Najbardziej przerażająca burza miała miejsce 14 kwietnia 1935 roku. Do dziś ten dzień nazywany jest "Czarną Niedzielą". W książce Tima Egana ("The Worst Hard Time") opisującej te tragiczne wydarzenia możemy przeczyć między innymi:

Burza przyniosła dwa razy więcej brudu niż wykopano z ziemi w celu stworzenia Kanału Panamskiego. Kopanie kanału zajęło siedem lat; burza trwała jedno popołudnie. Ponad 300 000 ton wierzchniej warstwy gleby Great Plains unosiło się tego dnia w powietrze.

Skutki katastrofy

Naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem obliczyli, że w 1934 roku ponad 100 milionów hektarów straciło wierzchnią, żyzną warstwę gruntów. Jak podają historyczne źródła burze pyłowe docierały do Bostonu, Hartfordu i Nowego Jorku a zniszczony obszar wynosił 40 milionów hektarów. Większość planów trzeba było spisać na straty.

Zwierzęta, zarówno domowe, jak i żyjace dziko na tym terenie oślepły, dusiły się i zdychały. W ich płucach i żołądkach znajdowano ogromne ilości piasku. Rolnicy nosiły maski przeciwpyłowe rozdawane przez Czerwny Krzyż. Piasek i pył wynosili ze swych domów łopatami, mimo, że w oknach na stałe wieszali mokre ścierki i prześcieradła. W niektórych momentach by przejść z domów do stodół, rolnicy musieli przywiązywać się do specjalnych lin, by nie zginąć w piaskowej zamieci. Wielu ludzi zmarło z powodu epidemii nowej choroby zwanej "pyłowym zapaleniem płuc".

Po tych wypadkach władze federalne podjęły działania mające na celu zapobieganie takim katastrofom w przyszłości. Kongres przegłosował ustawę o ochronie ziemi i wprowadził programy szkoleniowe dla rolników. Przerażający ekologiczny kataklizm zakończyły intensywne opady deszczów, które nadeszły w 1938 roku.

