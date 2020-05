Bryan Adams stwierdził, że koronawirus jest karą za jedzenie mięsa: "Zostańcie weganami"

Bryan Adams nie jest zbyt szczęśliwy z powodu sytuacji na świecie. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany milionom, a może nawet miliardom osób na całym świecie - jedną z nich jest właśnie wokalista, który postanowił przekształcić swoje rozgoryczenie w słowa piosenki "Cuts Like a Knife", a także szczery opis utworu na swoim Instagramie.

Bryan Adams wściekły na koronawirusa

Adams wyjaśnił, że 11 maja 2020 roku miał zacząć serię koncertów w Royal Albert Hall w Londynie. Niestety, pandemia skutecznie pokrzyżowała mu plany, co nadal wywołuje w wokaliście złość. W opisie nowego "utworu", Adams zachęcił wszystkich do przejścia na weganizm, aby uniknąć sytuacji, w której "ktoś wpier*ala nietoperza na mokrym szemranym ryneczku":

" Dzisiaj mieliśmy zacząć serię koncertów w Royal Albert Hall, ale dzięki wpier*dalaniu nietoperzy, szemranemu rynkowi sprzedaży zwierząt i robiącym wirusy chytrusom, cały świat jest teraz na wstrzymaniu - nie wspominając o tysiącach osób, które cierpiały lub zmarły z powodu wirusa. Moja wiadomość do nich jest prosta - oprócz "Wielkie ku*wa dzięki", to przejdźcie na weganizm! "

Cóż, nawet jeżeli nie zgadzacie się z nawoływaniem do przejścia na weganizm, to i tak można bez problemu zrozumieć jego zdenerwowanie całą sytuacją - chyba nikt z nas nie planował spędzać kilku tygodni/miesięcy w domach, a większość z nas miało jakieś plany, których teraz nie zrealizujemy. Niestety, na razie jedyne, co możemy zrobić, to cierpliwie czekać na rozwój sytuacji. I posłuchać Bryana Adamsa na ukojenie nerwów.