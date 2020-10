Brytyjski wokalista poparł protesty Polaków. "Zapoznajcie się ze sprawą, walczmy z tym wszyscy"

Yungblud to młody brytyjski wokalista, który tworzy muzykę w różnych stylach. Jego dziadek występował z T. Rexem w latach siedemdziesiątych, co mogło mieć wpływ na rockową duszę chłopaka. Chociaż nagrywa numery zarówno hip-hopowe, jak i punkowe, znajdziecie w jego twórczości też sporo alternatywnego rocka czy współpracę z Bring Me The Horizon.

Yungblud poparł protesty Polaków

Muzyk najwyraźniej śledzi doniesienia ze świata, ponieważ zabrał głos w sprawie trwających protestów w Polsce. W naszym kraju od kilku dni ulice wielu miast są pełne protestujących przeciwko ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej aborcji. W Polsce nie będzie można już usuwać ciąży ze względu na wady płodu. Oznacza to, że nasze, już i tak bardzo restrykcyjne prawo w tej kwestii, jeszcze się zaostrzy.

Brytyjski wokalista o protestach w Polsce

Yungblud opublikował na swoim Twitterze stanowisko w sprawie, które od kilku dni nie schodzi z ust Polaków. Muzyk wsparł kobiety i podkreślił, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest niesłuszna.

Wokalista zachęcił również wszystkich swoich obserwujących do zapoznania się ze sprawą i pomocy w walce.

" Polsko, jest mi bardzo przykro. Jestem z Wami. Wybór dotyczący aborcji powinien być Waszym prawem, samodzielną decyzją, w końcu to prawo człowieka! Proszę wszystkich o zapoznanie się z tym, co aktualnie dzieje się w Polsce. Rozpowszechniajcie tę wiedzę, gdzie się da, żebyśmy w ten sposób mogli z tym walczyć. "

Yungblud jest znany ze swojej otwartości na tematy związane z seksem i seksualnością. Muzyk podkreśla, że nie powinny być one wstydliwe, a wręcz celebrowane.