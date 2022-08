Budzi się wulkan, który ostatnio wybuchł 160 tys. lat temu. Czy dojdzie do erupcji?

Kompleks wulkaniczny Chiles-Cerro Negro leży na granicy Ekwadoru i Kolumbii w odległości 25 km na zachód od miasta Tulcán i 130 km na północ od Quito.

Budzi się wulkan, który ostatnio wybuchł 160 tys. lat temu

Dostęp do wulkanu odbywa się dwiema głównymi drogami, jedną z Chiles do Tiuquer w Kolumbii, a drugą z Tufiño do Maldonado w Ekwadorze. W tym rejonie są liczne drogi, z których korzystają mieszkańcy regionu. W kraju panuje niepokój, ponieważ od zeszłego poniedziałku (25 lipca 2022) w San Gabriel miały miejsce trzęsienia ziemi, a także zwiększona sejsmiczność.

Pojawiły się również pionowe odkształcenia gruntu oraz zmiany składu płynów powierzchniowych związane z systemem hydrotermalnym. Jak twierdzą badacze, sugeruje to, że magma znajduje się prawdopodobnie bliżej powierzchni.

20 października 2014 roku miało tu miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5.8 na głębokości 10 km. Stratowulkan Cerro Negro de Mayasque, który ma 4445 metrów wysokości charakteryzuje się otwartą w kierunku zachodnim kalderą. Na brzegu małego jeziorka kraterowego znajdują się aktywne solfatary.

Drugi ze stratowulkanów, Chiles, wybuchł po raz ostatni 160 000 lat temu. Posiada on jednak gorące źródła na wschodnim zboczu. Kolejny z obiektów, Cerro Negro de Mayasquer uaktywnił się podobno po raz ostatni w roku 1936. Jednak ta erupcja mogła być przypisana wulkanowi Reventador.

Od tego czasu wulkan jest monitorowany przez lokalny Instytut Geofizyki Państwowej Wyższej Szkoły Politechnicznej.